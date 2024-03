Radu va in trasferta Monaco per sostenere la Lazio: balli e festeggiamenti insieme ai tifosi

LA VIGILIA

L'ex calciatore biancoceleste ha deciso di trascorre le ore antecedenti al match fuori da un pub della città bavarese

© Getty Images La trasferta di Monaco di Baviera potrebbe dimostrarsi un appuntamento con la storia per la Lazio che contro il Bayern cercherà di conquistare i quarti di finale di Champions League a ventiquattro anni dall'ultima volta. La squadra di Maurizio Sarri non sarà sola e potrà contare sulla presenza di numerosi tifosi che hanno deciso di affrontare la trasferta in Germania, ma soprattutto su un fan d'eccezione come Stefan Radu che ha affrontato la vigilia insieme ai supporters biancocelesti fra birre e cori.

L'ex calciatore del club capitolino si è riunito all'esterno di un pub della città bavarese lasciandosi trascinare dall'euforia dei fan, cantando e ballando in loro compagnia in vista di una sfida che si conferma particolarmente tesa. A sostenere la Lazio non ci sarà solo Radu, ma anche illustri ex come Miroslav Klose, Marco Parolo e Senad Lulic che si sono riuniti per una cena a casa dell'ex attaccante della Nazionale tedesca.