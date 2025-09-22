Como, Fabregas alla squadra: "Dovete essere coraggiosi, vedo cose buone"

Il Como di Fabregas continua a regalarsi delle soddisfazioni: dopo la vittoria in casa con la Lazio alla prima giornata di campionato, è arrivata quella in casa della Fiorentina nei minuti di recupero con il gol di Addai. Al termine della partita, Fabregas ha riunito il gruppo squadra a centrocampo pronunciando un discorso di incitamento ai suoi giocatori: "Se giochiamo così, credetemi in quello che vi dico, identifico cose buone. Dobbiamo essere coraggiosi, abbiamo bisogno di identità e di continuare a crescere. È stato molto difficile, quello che avete fatto oggi, molto difficile. Congratulazioni, godetevelo e mercoledì vogliamo ancora di più". Dopo la vittoria di Firenze, il Como tornerà a giocare mercoledì in casa contro il Sassuolo per il secondo turno di Coppa Italia.