Pallone d'Oro, Rodri: "Il mio successore? Mi piacerebbe un altro spagnolo"

In attesa di capire chi sarà il vincitore del Pallone d'Oro 2025, Rodri ha manifestato le sue preferenze. Il calciatore del Manchester City, che ha ottenuto l'importante riconoscimento lo scorso anno, si è così espresso dopo il pareggio contro l'Arsenal: "Faccio il tifo per Lamine, Pedri...chiunque vinca, mi piacerebbe. Sarebbe storico vedere due spagnoli trionfare consecutivamente, si parlerebbe molto del momento d'oro del nostro calcio". Sulle sue condizioni, a seguito dell'infortunio che lo ha tenuto fermo per tutta la scorsa stagione, Rodri ha aggiunto: "Per tornare al mio livello ci vuole tempo e continuità. Questa partita ha rappresentato un altro passo avanti".