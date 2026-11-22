© Getty Images
© Getty Images
Molto importante anche il rientro di Dybala, adesso Gasperini ha moltissime scelte in tutti i repartidi Enzo Palladini
© Getty Images
© Getty Images
Adesso provate a fermare questa Roma. Non basterà più l'attenzione, non basteranno più prestazioni di alto livello atletico. Bisognerà andare oltre. Molto oltre. Ora che Gasperini ha recuperato praticamente tutti i suoi giocatori, la squadra giallorossa è complicatissima da arginare. Lo dimostrano i suoi stessi numeri. Con la cinquina realizzata al Parma, siamo a 36 gol segnati in 12 partite di campionato. Nettamente il migliore attacco della Serie A. Ancora di più: nessuna squadra nella storia del nostro campionato aveva segnato 36 gol nelle prime 12 partite. In Europa solo il Barcellona nella Liga ha segnato di più, ma ha anche lasciato per strada qualcosa a causa di una fase difensiva un po' trascurata dalla filosofia di Flick. Quasi sempre segna più degli altri, non importa quanto incassa. La Roma al contrario dei catalani ha invece una fase difensiva equilibrata. A Parma ha commesso un solo errore, ma andando a rivedere l'azione del momentaneo 1-1, Balerdi ha tentato l'unica mossa che si potesse immaginare, un anticipo andato a vuoto.
In difesa, Gasperini ha quattro potenziali titolari (Mancini, Ndicka, Balerdi, Hermoso) più due alternative assolutamente all'altezza (Ghilardi e Koulierakis), come del resto ha una vastissima scelta anche in attacco, dove intorno a Malen possono ruotare Dybala, Soulè e Rodrigo Mora, più o meno con la stessa efficacia. All'occasione anche Pisilli, che però può essere molto più utile a centrocampo, dove il ritorno di Manu Konè al fianco di Cristante ha ridato fluidità e pulizia alla manovra. Già così la rosa è potenzialmente da scudetto, ma potrebbe diventare ancora più competitiva se a gennaio venisse preso un esterno sinistro di ruolo, che evitasse una staffetta Molina-Wesley con le conseguenti difficoltà (più per Molina che per Wesley) nel crossare dal lato sinistro.
E poi, ovviamente, c'è Donyell Malen. Una furia scatenata. Sembrava che non fosse al cento per cento dopo le due partite con la Nazionale. Nella prima aveva segnato un gol su 7 alla Grecia, lasciando la gloria a Reijnders e alla sua tripletta. Nel secondo impegno con la Germania è stato un incubo, con il 5-0 per i tedeschi, poche palle toccate per il centravanti giallorosso, un gol sbagliato in una maniera abbastanza sconcertante. Forse Malen si è portato dietro un po' di frustrazione da quell'esperienza, nel primo tempo non è stato brillantissimo, ma poi si è scatenato con una quaterna da fenomeno, quattro gol tutti diversi tra loro, nessuno banale, tutti realizzati utilizzando le sue doti migliori. Quattro gioielli.
Di sicuro è stato molto importante per Malen anche il rientro di Paulo Dybala, che gli ha dato sicurezza e assistenza. L'ha cercato spesso, ha tentato in tutti i modi di aiutarlo a segnare. Sta bene, l'argentino. C'era qualche dubbio sul suo rientro dopo uno stop abbastanza lungo, invece ha ripreso da dove si era interrotto, come un bellissimo film messo in pausa. Sta bene, ha voglia di giocare e di fare la differenza, è andato anche un paio di volte vicino al gol personale. Ed è un'arma in più, un'arma tremenda, nelle mani di Gasperini.