Di sicuro è stato molto importante per Malen anche il rientro di Paulo Dybala, che gli ha dato sicurezza e assistenza. L'ha cercato spesso, ha tentato in tutti i modi di aiutarlo a segnare. Sta bene, l'argentino. C'era qualche dubbio sul suo rientro dopo uno stop abbastanza lungo, invece ha ripreso da dove si era interrotto, come un bellissimo film messo in pausa. Sta bene, ha voglia di giocare e di fare la differenza, è andato anche un paio di volte vicino al gol personale. Ed è un'arma in più, un'arma tremenda, nelle mani di Gasperini.