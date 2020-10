Quando i rigori diventano eterni: le sfide record dagli 11 metri

LOTTERIE DA RECORD

Una serie infinita, 24 rigori fino al 10-11 finale. La conquista dei gironi dell'Europa League 2020/21 rimarrà a lungo nella memoria del Milan, protagonista di una partita folle contro il Rio Ave, e dei suoi tifosi. Ma se pensate che quella tra il Diavolo e i portoghesi sia stata una lotteria da record nella storia dei tiri dal dischetto, ebbene vi sbagliate. Esistono precedenti illustri, sessioni dagli 11 metri interminabili sia a livello di nazionale che di club.









































































































Tra i primati europei per la serie di penalty più lunga di sempre troviamo il calcio inglese, precisamente la Football League Cup. I 32esimi di finale tra Derby County e Carlise United terminarono 1-1 al termine dei supplementari, per stabilire il passaggio del turno si andò quindi ai tiri dal dischetto. Ce ne vollero ben 32 per decretare la vittoria del Derby County che si impose 15-14. In quell'occasione venne eguagliato il record precedente, raggiunto nel 2014 al terzo turno di FA Cup nella vittoria dello Scunthorpe United contro il Worcester City.

Di lotterie infinite ne sanno qualcosa anche in Turchia: nel 1996, agli ottavi della coppa nazionale, il Galatasaray e il Genclerbirligi giunsero al novantesimo sul punteggio di 1-1. Si andò direttamente ai rigori, una serie che si concluse sul 16-17 per gli ospiti, che a sorpresa riuscirono ad avere la meglio sui più quotati padroni di casa.

Ma il record assoluto, inserito persino nel Guinness dei primati, appartiene all'Africa e risale al 2005. In Coppa di Namibia il KK Palace e il Civics arrivarono a calciare 48 tiri dal dischetto. Il KKPalace si qualificò per la finale del torneo imponendosi 17-16.

Troviamo numeri incredibili anche negli incontri tra nazionali: nel 2007, una sfida Under-21 tra Olanda e Inghilterra si concluse dopo 32 tentativi dagli 11 metri, con gli Orange vittoriosi per 13-12, mentre, nella finale di Coppa d'Africa del 2006, Costa D'Avorio e Camerun ebbero bisogno di "solo" 24 rigori per risolvere i quarti di finale in favore degli ivoriani.

