Qualificazioni mondiali: il Brasile di Ancelotti vince il Cile e resta imbattuto

Il Brasile di Carlo Ancelotti ha vinto e convinto gli oltre 57.000 tifosi presenti allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, dove la notte scorsa ha sconfitto il Cile per 3-0 nel penultimo turno delle qualificazioni sudamericane per la Coppa del mondo 2026. Con un posto già assicurato ai Mondiali - e contro un Cile deludente, ultimo in classifica - la 'Seleção' ha giocato con più disinvoltura del solito, soprattutto dopo le sostituzioni nel secondo tempo. I gol, tutti splendidamente realizzati, sono stati segnati da Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. Luiz Henrique, entrato in campo nel finale, ha partecipato attivamente agli ultimi due. Con questa vittoria, la nazionale brasiliana rimane imbattuta sotto la guida di Ancelotti (due vittorie consecutive e un pareggio) e si porta al secondo posto in classifica, dietro solo alla capolista Argentina. L'ultimo appuntamento del Brasile per le qualificazioni si svolgerà martedì prossimo contro la Bolivia a El Alto, a un'altitudine di oltre 4 mila metri.