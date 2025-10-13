Italia, Gattuso: "Playoff ancora da conquistare. Ringrazio Spalletti, Pio merita tutto"

Conquistare i tre punti per garantirsi i playoff. E' questa la missione dell'Italia, che domani sera a Udine affronterà Israele nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Rino Gattuso presenta la sfida contro Israele, in una città, Udine, blindata per i timori di incidenti. "Siamo felici che ci sia stata una tregua, vedere la gente che torna nella loro terra è emozionante - ha detto il ct ai microfoni di Sky Sport -. Domani c'è la partita, c'è gente fuori che criticherà, ma anche 10-11 mila spettatori sugli spalti che toccherà a noi trascinare. Sono due mesi che sappiamo che non possiamo sbagliare". Pio Esposito? "E' un ragazzo semplice di poche parole, un ragazzo che pedala molto forte, corre come un centrocampista. 70-75 minuti non li ha mai fatti, vediamo. Non c'è il rischio che si monti la testa". La Nazionale? "Per me è un sogno che avevo sin da bambino. La vivo così, mi sento a mio agio. Ho indossato questa maglia per 11 anni e tante cose mi vengono facili perché mi sento a casa". Le parole di Spalletti. "Le ho apprezzate, volevo chiamarlo ma non l'ho fatto per non rompere le scatole. Quando parla non regala mai niente".