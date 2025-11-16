Troy Parrott, tripletta e lacrime: l'Irlanda ha un nuovo eroe e sogna il Mondiale

Dopo la doppietta al Portogallo, i gol che hanno portato i Boys in Green ai playoff mondialidi Redazione
L'Irlanda compie il miracolo e si qualifica per i playoff mondiali grazie alla vittoria al fotofinish contro l'Ungheria. Ma soprattutto grazie a Troy Parrott, 22enne attaccante dell'AZ Alkmaar che, dopo la doppietta al Portogallo, ha fatto anche meglio contro gli ungheresi a cui di gol ne ha rifilati ben 3, l'ultimo al 95'. In poche ore il bomber irlandese è diventato un eroe nazionale e c'è già chi vorrebbe intitolargli l'aeroporto di Dublino. A fine match Parrott, 10 gol in 33 presenze con la Nazionale, non è riuscito a trattenere l'emozione davanti ai microfoni: "Contro il Portogallo avevo detto che i sogni sono fatti per questo - le sue parole dopo l’impresa di Budapest - ma penso che questa sia la migliore serata di tutta la mia vita e che non ne passerò altre così. È una favola, una cosa che non si può nemmeno immaginare. Non ho parole per descrivere le emozioni che sto provando in questo momento". L'Irlanda si è qualificata per la fase finale delle Coppo del Mondo solo in tre occasioni, l'ultima nel 2002. Il miglior risultato sono i quarti di finale a Italia '90.
Cresciuto nel Belvedere FC, Parrott nel 2017 si è trasferito in Inghilterra per entrare a far parte del settore giovanile del Tottenham. L'anno successivo l'esordio in prima squadra in occasione di un’amichevole estiva con la Juventus all’International Champions Cup, nel settembre 2019 la prima partita ufficiale con gli Spurs a 17 anni in Carabao Cup contro il Colchester United. È il Tottenham di José Mourinho, che a dicembre poi gli concede anche il debutto in Premier League in una vittoria per 5-0 contro il Burnley.
Dopo aver prolungato il suo contratto con i londinesi, Parrott inizia un lungo girovagare in prestito: Millwall, in Championship, poi Ipswich Town e MK Dons in League One e Preston, ancora in Championship. Le sorti della sua carriera cambiano con il trasferimento in Olanda: all’Excelsior totalizza 10 gol e 4 assist in 25 presenze in Eredivisie, più sette nei playout. Il suo exploit, nell’estate del 2024, gli vale il passaggio a titolo definitivo all’AZ Alkmaar, con il quale segna 17 reti in 36 partite complessive. Anche i tifosi della Roma se lo ricordano bene, visto che nel gennaio 2025 ha segnato la rete decisiva in Europa League contro i giallorossi.