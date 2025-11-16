Troy Parrott, tripletta e lacrime: l'Irlanda ha un nuovo eroe e sogna il Mondiale

L'Irlanda compie il miracolo e si qualifica per i playoff mondiali grazie alla vittoria al fotofinish contro l'Ungheria. Ma soprattutto grazie a Troy Parrott, 22enne attaccante dell'AZ Alkmaar che, dopo la doppietta al Portogallo, ha fatto anche meglio contro gli ungheresi a cui di gol ne ha rifilati ben 3, l'ultimo al 95'. In poche ore il bomber irlandese è diventato un eroe nazionale e c'è già chi vorrebbe intitolargli l'aeroporto di Dublino. A fine match Parrott, 10 gol in 33 presenze con la Nazionale, non è riuscito a trattenere l'emozione davanti ai microfoni: "Contro il Portogallo avevo detto che i sogni sono fatti per questo - le sue parole dopo l’impresa di Budapest - ma penso che questa sia la migliore serata di tutta la mia vita e che non ne passerò altre così. È una favola, una cosa che non si può nemmeno immaginare. Non ho parole per descrivere le emozioni che sto provando in questo momento". L'Irlanda si è qualificata per la fase finale delle Coppo del Mondo solo in tre occasioni, l'ultima nel 2002. Il miglior risultato sono i quarti di finale a Italia '90.