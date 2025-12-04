Mondiali 2026, domani il sorteggio dei gironi in streaming su SportMediaset

Dalla composizione delle fasce ai possibili avversari dell'Italia: la guida completa al sorteggio in streaming su sportmediaset.itdi Redazione
L'inizio del Mondiale 2026 si avvicina e domani, venerdì 5 dicembre, conosceremo la composizione dei gironi della competizione che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Alle 18 italiane, a Washington, è in programma il sorteggio dei gironi, visibile in streaming su sportmediaset.it. In attesa di capire se l'Italia parteciperà o meno, decisivi i playoff di marzo, andiamo a scoprire come funziona, quali sono i criteri e come sono suddivise le squadre già qualificate.
COME FUNZIONA
Il prossimo Mondiale sarà allargato a 48 squadre. Delle partecipanti totali, 42 Nazionali hanno già ottenuto la qualificazione, mentre le restanti 6 (tra cui l'Italia) dovranno guadagnarsi il posto attraverso i prossimi spareggi. L'urna del maxi-sorteggio, che si terrà a Washington presso il John F. Kennedy Center for the Performing Arts, includerà anche queste 6 squadre non ancora definite ("Nazionali X").
Dettagli del Sorteggio
Calendario
Il calendario aggiornato delle partite, con l'assegnazione a ogni stadio e i relativi orari di inizio, sarà pubblicato il giorno successivo al sorteggio, ovvero sabato 6 dicembre.
LA PROCEDURA
Il sorteggio, strutturato come un tabellone di un torneo di tennis, prenderà il via con le squadre della 1ª fascia.
Questa metodologia ha lo scopo di assicurare una distribuzione equilibrata e di fare in modo che le squadre più forti non si incontrino prima dell'eventuale finale, qualora dovessero vincere i rispettivi gironi. Per le squadre delle fasce 2, 3 e 4, la loro posizione specifica all'interno del girone sarà stabilita da uno schema di assegnazione predefinito basato sia sull'urna da cui vengono estratte sia sul girone a cui vengono assegnate.
LE SQUADRE NON ANCORA QUALIFICATE
Oltre all'Italia, anche altre squadre non hanno ancora conquistato l'accesso ai prossimi Mondiali. In caso di qualificazione, gli Azzurri di Gattuso saranno inseriti in 4^ fascia insieme a Giordania, Capo Verde, Curaçao, Ghana, Haiti e Nuova Zelanda. Di seguito l'elenco completo della quarta fascia e le squadre impegnate ai playoff, indicate con una X al sorteggio.
LE FASCE
|1^ FASCIA
|2^ FASCIA
|3^ FASCIA
|4^ FASCIA
|Canada
|Croazia
Norvegia
|Giordania
|Messico
|Marocco
Panama
|Capo Verde
|Stati Uniti
|Colombia
Egitto
|Ghana
|Spagna
|Uruguay
Algeria
|Curaçao
|Argentina
|Svizzera
Scozia
|Haiti
|Francia
|Giappone
Paraguay
|Nuova Zelanda
|Inghilterra
|Senegal
Tunisia
|1
|Brasile
|Iran
Costa d'Avorio
|2
|Portogallo
Corea del Sud
Uzbekistan
|3
|Olanda
|Ecuador
Qatar
|4
|Belgio
|Austria
Arabia Saudita
|5
|Germania
|Australia
Sudafrica
|6
LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ITALIA
Le fasce ufficializzate ci portano a guardare ai possibili scenari per l'Italia, in bilico tra un sorteggio proibitivo e uno più gestibile. Posto che gli Azzurri, una volta qualificati, finirebbero realisticamente in Quarta Fascia, il rischio di un girone "di ferro" è concreto.
Scenario Peggiore
Un sorteggio sfortunato potrebbe portare a un gruppo estremamente complicato, come ad esempio:
Scenario Migliore
Di contro, un'urna più benevola potrebbe offrire un cammino iniziale più agevole:
Prima, però c'è da raggiungere la qualificazione sul campo nel playoff che si giocherà a marzo.