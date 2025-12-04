Mondiali 2026, domani il sorteggio dei gironi in streaming su SportMediaset

L'inizio del Mondiale 2026 si avvicina e domani, venerdì 5 dicembre, conosceremo la composizione dei gironi della competizione che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Alle 18 italiane, a Washington, è in programma il sorteggio dei gironi, visibile in streaming su sportmediaset.it. In attesa di capire se l'Italia parteciperà o meno, decisivi i playoff di marzo, andiamo a scoprire come funziona, quali sono i criteri e come sono suddivise le squadre già qualificate.