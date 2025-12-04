Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
qualificazioni mondiali 2026
LA GUIDA

Mondiali 2026, domani il sorteggio dei gironi in streaming su SportMediaset

Dalla composizione delle fasce ai possibili avversari dell'Italia: la guida completa al sorteggio in streaming su sportmediaset.it

di Redazione
04 Dic 2025 - 10:47
© Getty Images

© Getty Images

L'inizio del Mondiale 2026 si avvicina e domani, venerdì 5 dicembre, conosceremo la composizione dei gironi della competizione che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Alle 18 italiane, a Washington, è in programma il sorteggio dei gironi, visibile in streaming su sportmediaset.it. In attesa di capire se l'Italia parteciperà o meno, decisivi i playoff di marzo, andiamo a scoprire come funzionaquali sono i criteri e come sono suddivise le squadre già qualificate

COME FUNZIONA

Il prossimo Mondiale sarà allargato a 48 squadre. Delle partecipanti totali, 42 Nazionali hanno già ottenuto la qualificazione, mentre le restanti 6 (tra cui l'Italia) dovranno guadagnarsi il posto attraverso i prossimi spareggi. L'urna del maxi-sorteggio, che si terrà a Washington presso il John F. Kennedy Center for the Performing Arts, includerà anche queste 6 squadre non ancora definite ("Nazionali X").

Dettagli del Sorteggio

  • Verranno stabiliti 12 gironi, ciascuno composto da quattro squadre
  • La FIFA ha già ufficializzato le quattro fasce da 12 Nazionali
  • L'Italia, pur dovendo ancora qualificarsi tramite gli spareggi, è già certa della sua fascia di appartenenza

Calendario

Il calendario aggiornato delle partite, con l'assegnazione a ogni stadio e i relativi orari di inizio, sarà pubblicato il giorno successivo al sorteggio, ovvero sabato 6 dicembre.

LA PROCEDURA

Il sorteggio, strutturato come un tabellone di un torneo di tennis, prenderà il via con le squadre della 1ª fascia.

  • Paesi Ospitanti: I tre Paesi ospitanti hanno già una posizione assegnata:
    Messico nel Gruppo A
    Canada nel Gruppo B
    Stati Uniti nel Gruppo D
  • Teste di Serie: Le restanti 'teste di serie' verranno poi distribuite nei gironi. Le squadre con il ranking più alto (es. Spagna e Argentina) saranno inserite in percorsi separati nel tabellone.
  • Lo stesso principio verrà applicato per la terza e quarta squadra (es. Francia e Inghilterra) e le successive.

Questa metodologia ha lo scopo di assicurare una distribuzione equilibrata e di fare in modo che le squadre più forti non si incontrino prima dell'eventuale finale, qualora dovessero vincere i rispettivi gironi. Per le squadre delle fasce 2, 3 e 4, la loro posizione specifica all'interno del girone sarà stabilita da uno schema di assegnazione predefinito basato sia sull'urna da cui vengono estratte sia sul girone a cui vengono assegnate.

LE SQUADRE NON ANCORA QUALIFICATE

Oltre all'Italia, anche altre squadre non hanno ancora conquistato l'accesso ai prossimi Mondiali. In caso di qualificazione, gli Azzurri di Gattuso saranno inseriti in 4^ fascia insieme a Giordania, Capo Verde, Curaçao, Ghana, Haiti e Nuova Zelanda. Di seguito l'elenco completo della quarta fascia e le squadre impegnate ai playoff, indicate con una X al sorteggio. 

  1. Vincente playoff europeo percorso A (ITALIA/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia ed Erzegovina)
  2. Vincente playoff europeo percorso B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)
  3. Vincente playoff europeo percorso C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)
  4. Vincente playoff europeo percorso D (Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda)
  5. Vincente Playoff Interzona 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Repubblica Democratica del Congo)
  6. Vincente Playoff Interzona 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)

LE FASCE 

1^ FASCIA2^ FASCIA3^ FASCIA4^ FASCIA
CanadaCroazia

Norvegia

Giordania
MessicoMarocco

Panama

Capo Verde
Stati UnitiColombia

Egitto

Ghana
SpagnaUruguay

Algeria

Curaçao
ArgentinaSvizzera

Scozia

Haiti
FranciaGiappone

Paraguay

Nuova Zelanda
InghilterraSenegal

Tunisia

1
BrasileIran

Costa d'Avorio

2
Portogallo

Corea del Sud

Uzbekistan

3
OlandaEcuador

Qatar

4
BelgioAustria

Arabia Saudita

5
GermaniaAustralia

Sudafrica

6

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ITALIA

Le fasce ufficializzate ci portano a guardare ai possibili scenari per l'Italia, in bilico tra un sorteggio proibitivo e uno più gestibile. Posto che gli Azzurri, una volta qualificati, finirebbero realisticamente in Quarta Fascia, il rischio di un girone "di ferro" è concreto.

Scenario Peggiore

Un sorteggio sfortunato potrebbe portare a un gruppo estremamente complicato, come ad esempio:

  • Argentina (Fascia 1)
  • Marocco (Fascia 2)
  • Norvegia (Fascia 3)

Scenario Migliore

Di contro, un'urna più benevola potrebbe offrire un cammino iniziale più agevole:

  • Canada
  • Australia (Fascia 2)
  • Sudafrica (Fascia 3)

Prima, però c'è da raggiungere la qualificazione sul campo nel playoff che si giocherà a marzo. 

mondiale 2026
sorteggio
italia
Notizie del giorno
Vedi tutti
11:23
Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica arriva in Italia: segui la diretta
11:21
Milano-Cortina 2026: la consegna della Fiamma Olimpica all'Italia
11:15
Nba, Milwaukee batte Detroit e Miami ko a Dallas
11:10
Celtic, ufficiale: Nancy nuovo allenatore
11:10
Torino, Simeone punta al rientro contro il Milan