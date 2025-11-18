Qualificazioni: Spagna, Svizzera e Belgio al Mondiale. Ci saranno pure Scozia e Austria

GRUPPO J

Il Belgio compie l’ultimo decisivo passo e vince il Gruppo J. I Diavoli Rossi di Rudi Garcia superano 7-0 il Liechtenstein attraverso i gol di Vanaken (3’), Doku (35’ e 41’), Mechele (52’), Saelemaekers (55’) e De Ketelaere (57’ e 59’) e si portano a 18 punti. A 16 chiude invece il Galles, vincente 7-1 sulla Macedonia del Nord: a segnare per i padroni di casa sono Wilson (rig. 18’, 75’, rig. 81’), Brooks (21’), Johnson (37’), James (57’) e Broadhead (88'), per gli ospiti Miovski (23’). Ciò significa che i gallesi giocheranno i playoff, dove saranno presenti però anche i macedoni, grazie al percorso in Nations League. Eliminati sono invece Kazakistan (8 punti) e Liechtenstein (0).