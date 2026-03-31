Non solo Bosnia-Italia, altre 10 squadre sognano l’America
Tra stasera e stanotte si assegnano gli ultimi posti disponibili per il Mondiale 2026
Cinque posti, dieci squadre per sognare il Mondiale. Sarà un dentro o fuori di cuore e sostanza. Al netto del destino dell'Italia sono Svezia-Polonia, Kosovo-Turchia, Repubblica Ceca-Danimarca, Congo-Giamaica e Iraq Bolivia le finaliste a confronto.
Gioca in casa la Svezia che arriva forte del 3-1 sull'Ucraina, entusiasmo e tifosi a favore devono servire a contrastare la coppia motrice Zielinski-Lewandoski che spinge la Polonia.
I 13 mila di Pristina chiedono al Kosovo l'impresa contro la Turchia. Gli uomini di Montella sono favoriti ma non vanno a un Mondiale dal 2002, servono le meraviglie di Yildiz per conquistare un obiettivo che, senza distrazioni, è decisamente alla portata.
Userà tutta la spinta dello stadio di Letna, vicino a Praga, la Repubblica Ceca che ha partecipato alla fase finale solo nel 2006. Si ritrova contro un'ospite scomodo, una Danimarca votata all'attacco. La terza qualificazione consecutiva è il sogno di Hojlund e compagni.
Si giocano in Messico, negli stadi del Mondiale, le altre due sfide fra Congo e Giamaica e Iraq-Bolivia. A Guadalajara il Congo punta a conquistare il pass per la seconda volta nella storia, 52 anni dopo, e parte favorito. Così come la Bolivia che a Guadalupe punta a piegare l'Iraq per prendersi la quarta partecipazione.