Qualificazioni Mondiali: Norvegia straripante, cinquina alla Moldavia

L'Italia si unirebbe al gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026, in caso d'eliminazione nei quarti della Nations League, e può già tremare per un'avversaria temibile. La Norvegia di Haaland (in gol) e Ødegaard, che insegue il primo trofeo internazionale da Euro 2000, ha infatti iniziato il suo cammino con una straripante vittoria: 5-0 sulla Moldavia. Bene anche Israele, che batte 2-1 l'Estonia. Negli altri gironi, vincono Galles e Repubblica Ceca.