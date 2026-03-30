Non solo il campo, il clima e Dzeko: Barbarez ha varie soluzioni per spaventare Gattuso

Mantenere la calma e la lucidità è un concetto fondamentale per poi pensare di far valere un livello oggettivamente superiore. Oltre all'aspetto mentale ci sono però delle questioni tattiche da aggiustare. La partita con l’Irlanda ha messo in mostra dei limiti inaccettabili in certe scalate centrali che hanno permesso alla selezione di O'Neill di guadagnare campo in modo sorprendente. Nel primo tempo è capitato spesso di pensare a cosa sarebbe successo se, invece che giocatori della Championship o della Scottish Premiership, ci fossero stati elementi capaci di prendere la decisione giusta nell'ultimo passaggio. Gattuso ha detto di essere rimasto sorpreso dal fatto che gli avversari avessero scelto di giocare palla a terra invece che affidarsi al consueto lancio lungo. Una considerazione che però non basta a spiegare le difficoltà oggettive degli azzurri.