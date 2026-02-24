Mondiali 2026 in bilico? Le violenze in Messico preoccupano, la Germania chiede garanzie

Messico nel caos dopo la morte di 'El Mencho': rinviate 4 partite di calcio per violenze
© afp
© afp
La Germania ha chiesto alla Fifa garanzie di sicurezza dopo l'ondata di violenza in Messico, Paese ospitante dei Mondiali 2026
In seguito ai disordini in Messico, uno dei Paesi (insieme a Usa e Canada) che ospiterà i Mondiali 2026, Christoph Ploss, coordinatore del turismo del governo tedesco, ha chiesto garanzie di sicurezza alla Fifa. "La Fifa, in collaborazione con i governi di Canada, Stati Uniti e Messico, deve garantire che i tifosi non siano messi in pericolo e che i Paesi ospitanti rispettino le norme di sicurezza ", ha dichiarato il politico della Cdu al quotidiano Handelsblatt.
Il Messico ha vissuto un'ondata di violenza negli ultimi giorni dopo l'uccisione del famigerato narcotrafficante Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes in un'operazione militare. Il governo messicano ha ora schierato un totale di 10.000 soldati. Sono scoppiate rivolte in 20 dei 32 stati, con la metropoli di Guadalajara, città ospitante della Coppa del Mondo, particolarmente colpita.
La Germania inizialmente giocherà le sue tre partite del girone negli Stati Uniti e in Canada, ma il percorso del torneo potrebbe poi passare attraverso il Messico. Ploss ha sottolineato che la "protezione dei turisti tedeschi" è una "priorità molto alta" per il governo tedesco. La situazione nei Paesi ospitanti sarà quindi "monitorata costantemente" e i viaggiatori saranno regolarmente informati. "I turisti che desiderano recarsi alla Coppa del Mondo possono trovare informazioni in anticipo sul sito web del ministero degli Esteri", ha affermato Ploss.
© afp
© afp