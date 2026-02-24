Mondiali 2026 in bilico? Le violenze in Messico preoccupano, la Germania chiede garanzie

La Germania inizialmente giocherà le sue tre partite del girone negli Stati Uniti e in Canada, ma il percorso del torneo potrebbe poi passare attraverso il Messico. Ploss ha sottolineato che la "protezione dei turisti tedeschi" è una "priorità molto alta" per il governo tedesco. La situazione nei Paesi ospitanti sarà quindi "monitorata costantemente" e i viaggiatori saranno regolarmente informati. "I turisti che desiderano recarsi alla Coppa del Mondo possono trovare informazioni in anticipo sul sito web del ministero degli Esteri", ha affermato Ploss.