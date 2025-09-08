La serata di Yamal: prima i due assist, poi il passaporto smarrito

Il talento spagnolo, senza una documentazione valida all'estero, potrebbe essere stato trattenuto in Turchia
Una serata che Lamine Yamal farà sicuramente fatica a dimenticare: la vittoria con la sua Spagna, larga e convincente, per 6-0 contro la Turchia con due assist messi a referto è solo il prologo di una serie di imprevisti e disavventure. Salito sul pullman insieme ai suoi compagni, Yamal si rende conto di aver smarrito il suo passaporto e inizia una disperata ricerca: prima fruga invano nelle tasche e nella valigia, poi tenta un ultimo sopralluogo nello spogliatoio, accompagnato da Ferran Torres.
Tutti i tentativi vanno a vuoto e il classe 2006 lascia lo stadio senza documenti, alimentando voci sul suo effettivo ritorno in Spagna, che potrebbe non essere avvenuto insieme al resto della squadra, o potrebbe addirittura non essere ancora avvenuto. Si ipotizza, infatti, che essendo sprovvisto di documentazione valida e riconoscibile all'estero, Yamal sia stato trattenuto in Turchia e sia in attesa di fare rientro in patria. La Spagna e l'entourage del giocatore non si sono ancora espressi sulla vicenda.
