La serata di Yamal: prima i due assist, poi il passaporto smarrito

Tutti i tentativi vanno a vuoto e il classe 2006 lascia lo stadio senza documenti, alimentando voci sul suo effettivo ritorno in Spagna, che potrebbe non essere avvenuto insieme al resto della squadra, o potrebbe addirittura non essere ancora avvenuto. Si ipotizza, infatti, che essendo sprovvisto di documentazione valida e riconoscibile all'estero, Yamal sia stato trattenuto in Turchia e sia in attesa di fare rientro in patria. La Spagna e l'entourage del giocatore non si sono ancora espressi sulla vicenda.