La Norvegia di Haaland tra l'Italia e i Mondiali: ecco il girone di qualificazione e il calendario

Gli azzurri, che per evitare i play-off dovranno vincere il girone, esordiranno il 6 giugno in casa dell'avversaria sulla carta più temibile, ovvero a Oslo contro la Norvegia. Tre giorni più tardi, il 9 giugno, l'Italia riceverà la visita della Moldavia. Il 5 settembre ancora una partita in casa, contro l'Estonia, mentre l'8 ci sarà la sfida con Israele, che per motivi di sicurezza gioca i match casalinghi in Ungheria, a Debrecen o a Budapest. L'11 e il 14 ottobre sono in programma Estonia-Italia e Italia-Israele. L'ultima delle otto sfide metterà di fronte agli azzurri nuovamente la Norvegia.