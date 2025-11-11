Italia, niente Norvegia per Tonali: Gattuso teme la squalifica ai playoff

Le diffide tengono in apprensione Gennaro Gattuso nella settimana che chiuderà il girone di qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026. Il ct azzurro ha già annunciato che Sandro Tonali non scenderà in campo contro la Norvegia, domenica a San Siro, perché in caso di ammonizione lo perderebbe per la prima gara dei playoff: "Non possiamo permettercelo", sono state le sue parole in conferenza stampa. Nella stessa situazione ci sono anche Davide Frattesi e Andrea Cambiaso, che però non hanno un ruolo chiave nello scacchiere tattico di Gattuso come quello che ricopre l'ex Milan.