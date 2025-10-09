Qualificazioni Mondiali 2026, verso Estonia-Italia: Gattuso va all'attacco con la coppia Kean-Retegui

Sabato sera la sfida di Tallin: Raspadori, Orsolini e Cambiaso si giocano due maglie sugli esterni
È un'Italia che non può permettersi di fare troppi calcoli quella che sabato sera affronterà l'Estonia, a Tallin, nel match di ritorno del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026. I ragazzi di Gattuso scenderanno in campo poco dopo il triplice fischio della sfida tra Norvegia e Israele (in programma alle 18), ma lo faranno con un solo obiettivo in testa: vincere, possibilmente con un ampio scarto. In caso di successo degli scandinavi, infatti, battere l'Estonia sarebbe fondamentale per staccare Israele e avvicinarsi alla qualificazione ai playoff; se Haaland e compagni invece dovessero frenare, si potrebbe cominciare a pensare di mettere loro pressione in ottica primo posto.
Ecco perché il ct sembra intenzionato a puntare su una formazione piuttosto offensiva, un 4-4-2 che, oltre alla confermatissima coppia formata da Moise Kean e Mateo Retegui, vedrà in campo due esterni di grande spinta offensiva. A giocarsi le due maglie da titolari dovrebbero essere Cambiaso, Orsolini e Raspadori, complici anche le assenze di Zaccagni e Politano. Con questi ultimi due dal 1' si tratterebbe sostanzialmente di un 4-2-4, nel quale Barella e Tonali, intoccabili in mezzo al campo, sarebbero i due chiamati a garantire equilibrio. Mano ballottaggi in difesa: davanti a Donnarumma agiranno Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco. Gli ultimi dubbi verranno comunque sciolti nella rifinitura di venerdì mattina, prima della partenza per l'Estonia.