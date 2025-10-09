Logo SportMediaset
Ciclismo, Pauliena Rooijakkers firma un contratto biennale con UAE Team ADQ

09 Ott 2025 - 23:15
© Ufficio Stampa

UAE Team ADQ dalla stagione 2026 potrà contare sulle prestazioni di un’altra atleta di grande valore ed esperienza.

La 32enne olandese Pauliena Rooijakkers ha firmato un contratto biennale (2026-2027) con la squadra emiratina.

Originaria di Schijndel, nei Paesi Bassi, ha iniziato ad amare il ciclismo per l’amore che prova nello spingersi oltre i limiti, soprattutto in salita. “Quella sensazione di fatica e libertà in bici ha davvero acceso la mia passione fin da bambina”, ci ha confessato l’olandese che è una delle scalatrici più apprezzare a livello internazionale.

Nel suo palmares ci sono due vittorie, ma spicca soprattutto il terzo posto ottenuto in Classifica Generale al Tour de France Femmes del 2024 e Pauliena Rooijakkers va particolarmente orgogliosa delle sue top 10 ottenute in tutti i Grandi Giri.

Proveniente dalla Fenix-Deceuninck, rispetto alla scelta di continuare la sua carriera con la maglia di UAE Team ADQ ha raccontato: “L'UAE Team ADQ ha dimostrato una struttura molto professionale e ambizioni chiare, con leader forti come Elisa Longo Borghini e un'attenzione costante alla vittoria. La visione del team, il modo in cui lavorano e la loro attenzione ai dettagli mi hanno convinto che questo fosse il posto giusto per continuare la mia carriera”.

Un passaggio significativo per la carriera di Pauliena Rooijakkers: “Significa che posso mettere a frutto la mia esperienza per supportare i nostri leader nelle corse più importanti. Per me, far parte di un progetto con ambizioni così grandi è davvero motivante. Sono motivata a correre con la squadra per la vittoria nei Grandi Giri”.

Guardando al prossimo futuro la 32enne nazionale olandese, reduce dalla partecipazione ai recenti Campionati del Mondo e Campionati Europei su strada, ha detto: “Sono principalmente una scalatrice e una ciclista da corse a tappe. Mi vedo come un ciclista di supporto che lavora sodo per la squadra, ma anche come qualcuno che può dimostrare i propri punti di forza, soprattutto in montagna. Il mio obiettivo principale per la nuova stagione è essere al fianco delle mie compagne di squadra nelle corse più importanti come il Giro e il Tour. Voglio fare davvero la differenza in montagna e aiutare la squadra a vincere. Naturalmente, cerco anche di essere costante e di ottenere ottime prestazioni personali, ma il successo della squadra viene sempre prima di tutto”.

Melissa Moncada, Presidente di UAE Team ADQ ha detto: “Apprezziamo molto le qualità di Pauliena Rooijakkers, atleta seria, forte, esperta con una grande vocazione per la squadra. Siamo sicuri che il suo innesto porti al nostro team ancora maggiore equilibrio, stabilità ed esperienza che

