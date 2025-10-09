Logo SportMediaset
Calcio

Mondiali Under 20, Usa-Italia 3-0: azzurrini eliminati agli ottavi

09 Ott 2025 - 23:25
© Getty Images

© Getty Images

L'Italia cade con un pesante 3-0 contro gli Stati Uniti e saluta agli ottavi di finale il Mondiale Under 20. Gli azzurrini di Nunziata vanno sotto in apertura colpiti dalla rete di Benjamin Cremaschi (15'), in questa stagione in prestito al Parma dall'Inter Miami, mentre a chiudere i conti ci pensa Niko Tsakiris al 79'. In pieno recupero ancora Cremaschi affossa ogni speranza azzurra, con la sua doppietta personale. La nazionale di Mitrovic se la vedrà ai quarti contro una tra Marocco e Corea del Sud.

Museo del calcio, Gravina: "Questo è un luogo fisico, ma anche vivo"

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

Tonali: "Non chiudo la porta a un possibile ritorno in Serie A"

De Giorgi: "Bravi i ragazzi, era difficile ripetersi"

Cristante: "Vogliamo il Mondiale, ho trovato un Gattuso carico"

La prova della DS N°4

23:25
Mondiali Under 20, Usa-Italia 3-0: azzurrini eliminati agli ottavi
23:10
A un gol dalla storia, Capoverde sogna primo Mondiale
22:29
Platini: "Il Var non ci sarebbe stato con me presidente Fifa"
22:00
Australia, ex capitano Macarthur Bulls ammette combine partite
21:56
Platini: "Ha dato più la Juve a me che io alla Juve"