Mondiali Under 20, Usa-Italia 3-0: azzurrini eliminati agli ottavi

© Getty Images
L'Italia cade con un pesante 3-0 contro gli Stati Uniti e saluta agli ottavi di finale il Mondiale Under 20. Gli azzurrini di Nunziata vanno sotto in apertura colpiti dalla rete di Benjamin Cremaschi (15'), in questa stagione in prestito al Parma dall'Inter Miami, mentre a chiudere i conti ci pensa Niko Tsakiris al 79'. In pieno recupero ancora Cremaschi affossa ogni speranza azzurra, con la sua doppietta personale. La nazionale di Mitrovic se la vedrà ai quarti contro una tra Marocco e Corea del Sud.