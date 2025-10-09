Verso Estonia-Italia, Cristante: "Gruppo forte, pensiamo partita dopo partita". Dimarco: "Dobbiamo andare ai Mondiali"

Prosegue l'iter di avvicinamento dell'Italia alla doppia sfida a Estonia e Israele per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Due gare importanti per centrare l'obiettivo, due partite con tante insidie ed errori da non commettere di nuovo per sperare nella qualificazione diretta ed evitare lo spauracchio playoff. Intervenuto in conferenza stampa al terzo giorno di allenamenti a Coverciano, Bryan Cristante si è detto innanzitutto felice di tornare a vestire d'azzurro ed è pronto a dare tutto sotto la guida del nuovo ct Gennaro Gattuso: "L'ho visto carico, l'ambiente è carico. Stiamo lavorando davvero nel modo giusto, con l'intensità giusta e con le idee giuste. Ci sono tutte le possibilità di fare un bellissimo percorso. Abbiamo un gruppo forte, stiamo lavorando davvero benissimo e c'è grande attaccamento alla maglia. Gattuso ha scritto la storia di questa Nazionale e trasmette questa voglia. Sui passi falsi, purtroppo non c'è la soluzione... Ci sono stati vari episodi, a volte anche un po' di sfortuna. Soprattutto il cammino verso lo scorso Mondiale, a volte c'è anche la componente sfortuna. Il mister è sempre stato un trascinatore, dà più del 100% negli allenamenti e questo l'ho ritrovato anche in Nazionale. Il gruppo è cresciuto, ci sono tanti ragazzi giovani con esperienza a livello europeo, qualche anno in più aiuta sempre. C'è più esperienza e una consapevolezza diversa, questo in gare delicate aiuta".