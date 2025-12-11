Bufera FIFA: Infantino accusato di aver violato le regole per il premio a Trump. "Chiesta indagine al Comitato Etico"

Secondo quanto riportato dalla BBC, il gruppo per i diritti umani FairSquare ha inviato una lettera di denuncia al Comitato Etico della Fifa, chiedendo l'apertura immediata di un'indagine sull'operato di Infantino. L'accusa è precisa: il numero uno del calcio mondiale avrebbe commesso "quattro chiare violazioni" delle regole interne. Oltre ad aver consegnato a Trump un grande trofeo d'oro, una medaglia e un certificato ufficiale, Infantino ha espresso sostegno al 79enne leader politico anche attraverso interviste e post sui social media.