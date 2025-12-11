Bufera FIFA: Infantino accusato di aver violato le regole per il premio a Trump. "Chiesta indagine al Comitato Etico"

Infantino e Trump mostrano il trofeo per il Mondiale per Club Usa 2025
Gianni Infantino sotto accusa per violazione della neutralità politica: nel mirino il premio consegnato a Donald Trumpdi Stefano Fiore
Il sorteggio dei Mondiali 2026 rischia di avere strascichi pesanti per Gianni Infantino. Il presidente della Fifa è finito al centro di una dura contestazione formale con l'accusa di aver violato lo statuto dell'organizzazione in materia di neutralità politica. La pietra dello scandalo è l'omaggio riservato al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante la cerimonia svoltasi a Washington DC.
Secondo quanto riportato dalla BBC, il gruppo per i diritti umani FairSquare ha inviato una lettera di denuncia al Comitato Etico della Fifa, chiedendo l'apertura immediata di un'indagine sull'operato di Infantino. L'accusa è precisa: il numero uno del calcio mondiale avrebbe commesso "quattro chiare violazioni" delle regole interne. Oltre ad aver consegnato a Trump un grande trofeo d'oro, una medaglia e un certificato ufficiale, Infantino ha espresso sostegno al 79enne leader politico anche attraverso interviste e post sui social media.
Il testo della denuncia di FairSquare è severo e non lascia spazio a interpretazioni: "L’assegnazione di un premio di questa natura a un leader politico in carica è di per sé una chiara violazione del dovere di neutralità della Fifa". FairSquare sottolinea inoltre come il presidente non possieda l'autorità per "dettare unilateralmente la direzione strategica, le politiche e i valori dell’organizzazione", trasformando un evento sportivo in un endorsement politico. Ora la palla passa al Comitato Etico.
