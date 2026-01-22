L'annuncio di Infantino a Davos: "Trump consegnerà la Coppa del Mondo ai vincitori"

L'annuncio conferma il bis di Trump dopo il campionato del mondo per club della scorsa estate, quando il presidente USA consegnò il trofeo al Chelsea dopo la vittoria sul Psg. Infantino ha poi allargato il discorso oltre al calcio: "Viviamo in un mondo diviso, ma noi sosteniamo la pace. La gente si fida della FIFA, dei paesi ospitanti. Le Americhe accoglieranno il mondo". Con riferimento al fatto che Canada e soprattutto Messico saranno i Paesi ospitanti oltre agli Stati Uniti.