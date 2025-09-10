Favola Capo Verde: basta una vittoria per qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026

Uno dei protagonisti della favola capoverdiana ha un passato recente nel nostro campionato: si tratta di Dailon Livramento, che ha deciso proprio l'ultima sfida contro il Camerun con la sua rete. L'attaccante, lo scorso anno, ha ottenuto la salvezza con la maglia del Verona, mettendo a referto 29 partite e un gol in stagione. Capo Verde attende le ultime due partite di questo girone di qualificazione in cui sfiderà Libia e eSwatini, con l'obiettivo di ottenere i tre punti più importanti della sua storia.