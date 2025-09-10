Favola Capo Verde: basta una vittoria per qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026

La nazionale africana sta vivendo il momento più entusiasmante della sua storia
La vittoria per 1-0 ottenuta martedì sera contro il Camerun ha fatto scattare la festa con un'invasione di campo e scene di entusiasmo incontrollabile. Capo Verde ha ottenuto la sesta vittoria in otto partite giocate nel corso delle qualificazioni ai mondiali, una vittoria che lo avvicina come non mai all'accesso ai Mondiali 2026.
Un paese di 525.000 abitanti (sarebbe il più piccolo a partecipare a una Coppa del Mondo dopo l'Islanda) che non era riuscito a ottenere neanche la qualificazione per la prossima Coppa d'Africa, si trova ora a un passo dall'America, dove la prossima estate potrebbe scrivere la storia giocando la sua prima partita in un campionato del Mondo. Basterà una vittoria nelle prossime due partite per far sì che il sogno si trasformi aritmeticamente in realtà.
Uno dei protagonisti della favola capoverdiana ha un passato recente nel nostro campionato: si tratta di Dailon Livramento, che ha deciso proprio l'ultima sfida contro il Camerun con la sua rete. L'attaccante, lo scorso anno, ha ottenuto la salvezza con la maglia del Verona, mettendo a referto 29 partite e un gol in stagione. Capo Verde attende le ultime due partite di questo girone di qualificazione in cui sfiderà Libia e eSwatini, con l'obiettivo di ottenere i tre punti più importanti della sua storia.
Commenti (0)