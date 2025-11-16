Logo SportMediaset

Dibu Martinez risponde a Gattuso sul format dei Mondiali: "Non sanno cos'è il Sudamerica"

Dibu Martinez risponde alle parole di Gattuso sul format dei Mondiali: "In Europa giocano sempre su campi perfetti"

di Stefano Fiore
16 Nov 2025 - 11:24

Dibu Martinez, portiere dell'Argentina, ha voluto difendere il calcio sudamericano rispondendo alle recenti dichiarazioni rilasciate dal ct dell'Italia, Gennaro Gattuso, a proposito del format delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

La polemica sui "campi perfetti"

 Gattuso aveva criticato il sistema FIFA che, nel girone sudamericano di qualificazione, premia sei nazionali su dieci con la qualificazione diretta, mentre le seconde europee sono costrette ad affrontare 'l'incubo' dei playoff.

Venerdì, Dibu Martinez ha risposto senza giri di parole ai microfoni di DSports, sottolineando le differenze ambientali tra le due competizioni: "In Europa giocano sempre su campi perfetti e bagnati... Non sanno com'è il Sudamerica, non sanno cosa sia. Ci sono altre complessità che non vedono in Europa". Il portiere argentino, pur senza citare direttamente Gattuso, ha dunque respinto le critiche sul format agevolato.

