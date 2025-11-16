Dibu Martinez risponde a Gattuso sul format dei Mondiali: "Non sanno cos'è il Sudamerica"

Venerdì, Dibu Martinez ha risposto senza giri di parole ai microfoni di DSports, sottolineando le differenze ambientali tra le due competizioni: "In Europa giocano sempre su campi perfetti e bagnati... Non sanno com'è il Sudamerica, non sanno cosa sia. Ci sono altre complessità che non vedono in Europa". Il portiere argentino, pur senza citare direttamente Gattuso, ha dunque respinto le critiche sul format agevolato.