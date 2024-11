Qualificazioni Mondiali 2026: l'Uruguay batte la Colombia al 101'

A Montevideo va in scena il match più incredibile delle qualificazioni sudamericane al Mondiale 2026. L'Uruguay vince 3-2 al 101', beffata la Colombia che aveva pareggiato al 96'. La prima occasione è per i Cafeteros col colpo di testa a lato di Duran, poi Vargas salva tutto su Araujo. La partita si sblocca al 31' con la punizione di Quintero, che beffa Rochet su un calcio piazzato da posizione decisamente laterale. La Celeste rimonta in tre minuti nella ripresa: al 57', doppia deviazione su cross di Saracchi, con l'ultima di Sanchez che beffa Vargas. Poco dopo, ecco che Aguirre controlla in area e di sinistro la mette all'angolino, concretizzando la rimonta degli uomini di Bielsa. La Colombia sembra trovare il pari definitivo al 96', quando 14 minuti dopo il suo ingresso in campo Gomez conclude di destro un'azione un po' confusa da parte degli ospiti. Ma non è finita, perché all'ultimo respiro Pellistri serve di ginocchio Ugarte che di prima intenzione mette in porta il gol che fa impazzire di gioia il Centenario. L'Uruguay sale a 19 punti ed è secondo insieme proprio alla Colombia, a -3 dall'Argentina.