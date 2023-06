Qualificazioni Euro2024: Inghilterra travolgente, Francia di misura

QUALIFICAZIONI EURO 2024

Goleada degli inglesi, che sconfiggono 7-0 la Macedonia grazie a Saka (tripletta) e Kane: è percorso netto nel girone dell'Italia. Mbappé firma l'1-0 transalpino sulla Grecia

© Getty Images Prosegue il dominio dell'Inghilterra, che impressiona tutti nelle qualificazioni a Euro 2024: quattro su quattro per Southgate e i suoi, che travolgono la Macedonia del Nord con un perentorio 7-0 e la tripletta di Saka. Alle loro spalle, nel girone dell'Italia, c'è l'Ucraina che batte 1-0 Malta. Successo di misura per la Francia sulla Grecia (1-0, Mbappé su rigore), vince anche la Turchia. Pareggiano Svizzera e Danimarca, il Kazakistan guida il gruppo H.

GRUPPO B

Successo di misura per la Francia, che regola 1-0 la Grecia e inizia a mettere una prima ipoteca sulla qualificazione ai prossimi Europei. Gli ellenici impostano la gara sulla difesa e le ripartenze, con Vlachodimos a blindare la porta. Il muro crolla nella ripresa, quando Mavropanos interviene a gamba alta su Griezmann e causa un rigore, che inizialmente viene parato dal portiere. Si deve ribattere per la presenza di un giocatore in area e questa volta Mbappé non sbaglia: 1-0 e 54° gol stagionale per la stella del Psg, è il record per un giocatore francese. La giornataccia di Mavropanos prosegue col fallo da ultimo uomo su Kolo Muani e il rosso al 68', con la Francia che può controllare e sfiorare due volte il raddoppio nel recupero-monstre (14 minuti). 12 punti per Mbappé e compagni, ora a +6 sulla Grecia aspettando i recuperi dell'Olanda, impegnata in Nations League. Nell'altra sfida del girone, arrivano i primi punti per l'Irlanda, che sconfigge 3-0 Gibilterra con tutti i gol nella ripresa: a segno Johnston (52'), Evan Ferguson (59') e Idah (92').

GRUPPO C

Soffre ma vince l'Ucraina, nel girone dell'Italia. La nazionale guidata da Rebrov sale così al secondo posto con sei punti, approfittando dell'impegno degli azzurri in Nations League e piazzandosi alle spalle dell'Inghilterra. Contro Malta arriva un risicato 1-0, che matura nella ripresa a Trnava. Il primo tempo è infatti complicato, con la selezione di Marcolini a sfiorare la rete con Jones e Teuma, prima di perdere il portiere Bonello per infortunio. Yarmolenko sbaglia un rigore al 52', Tsygankov è invece glaciale al 71' dopo un fallo di Borg sullo stesso esterno dell'Al-Ain. Nel finale Grech evita il bis di Borg, ma non la 13a sconfitta di fila per Malta.

Il girone viene sempre dominato dall'Inghilterra, la formazione che sta fornendo l'impressione migliore in queste qualificazioni, a suon di goleade e vittorie. Southgate e i suoi fanno quattro su quattro travolgendo la Macedonia del Nord con un terrificante 7-0. Dopo una prima fase equilibrata, Harry Kane sblocca la sfida al 29' e stappa la partita per gli inglesi. Saka raddoppia sull'assist di Walker (38'), Rashford trova il tris nel suo Old Trafford (45') e non è ancora finita, perchè nel recupero l'esterno dell'Arsenal trova la sua doppietta con una bordata sotto la traversa. Si riprende e Saka firma subito la tripletta e il 5-0 sull'assist di Harry Kane, che agisce da playmaker e ispira anche il sesto gol, trovato da Phillips (64'). Appena prima di uscire, la stella del Tottenham trova anche la doppietta personale su rigore. Settebello dell'Inghilterra, che guida con 12 punti davanti a Ucraina (6), Italia e Macedonia del Nord (3), con Malta ultima a zero punti.

GRUPPO D

Secondo successo consecutivo per l'Armenia, che sconfigge 2-1 la Lettonia in extremis e sale a quota sei punti. Nel primo tempo dominano i padroni di casa, che vengono premiati dalla rete di Tiknizyan al 34', ma calano vistosamente nella ripresa. I lettoni si vedono annullare il pari di Uldriķis e lo trovano con Savaļnieks al 66'. Nel finale, il mani di Tobers manda Barseġyan sul dischetto e il numero 11 non sbaglia, firmando la vittoria che vale il sorpasso alla Croazia (4). La testa del girone è però della Turchia, che dopo un primo tempo ad altissima tensione approfitta della superiorità numerica per sconfiggere il Galles, in dieci per il rosso a Morrell al 41'. Calhanoglu sbaglia un rigore al 64', facendoselo parare da Ward, poi entra in gioco Umut Nayir: l'attaccante dell'Ümraniyespor si vede annullare una prima rete per un tocco di mano, ma si riscatta al 71' col colpo di testa che sblocca la gara. Il 2-0 che sancisce la vittoria e la vetta del girone della Turchia con 9 punti porta la firma del gioiellino classe 2005 Arda Güler, ambito da tutte le big europee dopo le prime gare col Fenerbahçe. Resta fermo a quota 4 il Galles, appaiato alla Croazia finalista in Nations League e alle spalle dell'Armenia (6):

GRUPPO H

Goleada per la Finlandia, che travolge San Marino e resta in testa al gruppo H con nove punti. Dominano gli scandinavi, che segnano due reti già nel primo tempo: Glen Kamara apre le danze al 16', Källman raddoppia al 39'. Nella ripresa si scatena l'uragano-Håkans, col giocatore del Valerenga che trova una tripletta in nove minuti (64', 71', 73') prima che Pukki chiuda il "set" e la partita col 6-0 al 76'. Per San Marino quattro sconfitte e 13 gol subiti in queste qualificazioni.

La Finlandia non guida il gruppo da sola, perchè prosegue la favola del Kazakistan, che ottiene la terza vittoria consecutiva regolando 1-0 l'Irlanda del Nord: l'eroe è Aymbetov, che da subentrante salta tutta la difesa e batte Peacock-Farrell per il gol-vittoria all'87'. Alle spalle di questo inatteso duo ecco Slovenia e Danimarca, appaiate a quota 7 dopo un pareggio ricco d'emozioni. Dominano gli scandinavi in avvio, ma Sporar segna al 24' e li punisce, causando la pronta reazione: Højbjerg fa l'assist, Højlund firma il sesto gol nelle qualificazioni con una precisa scivolata al 42'. Nella ripresa Eriksen e Christensen (palo) sfiorano il gol-vittoria, Mlakar colpisce la traversa e arriva un 1-1 che non serve alle squadre, nel gruppo più equilibrato.

GRUPPO I

Clamorosa beffa per la Svizzera, che viene acciuffata dalla Romania nei minuti finali e pareggia 2-2. Il primo tempo è tutto elvetico, col vantaggio di Amdouni sull'assist di Vargas (28') e il raddoppio in contropiede dello stesso attaccante, che firma la sua doppietta e il quinto gol in quattro gare nelle qualificazioni al 41'. La Romania inserisce gli "italiani" Moruțan (Pisa) e Mihăilă (Parma) nella ripresa e viene ripagata nel finale: il fantasista assiste in due occasioni l'esterno del Parma, che non sbaglia e con la sua doppietta (89' e 92') firma il pareggio in extremis. Ne approfitta Israele, che accorcia le distanze sconfiggendo 2-1 Andorra: Shlomo apre le marcature con un gran destro al 42', ma propizia anche il pari avversario con l'errore nel retropassaggio che porta alla rete di Albert Rosas (52'). Deve così entrare in gioco Solomon, che dopo aver sbagliato due reti sull'1-0 si riscatta col tiro a giro che vale la vittoria (61'). Nell'ultima gara del girone, la Bielorussia sconfigge 2-1 il Kosovo: inutile il rigore di Muriqi (87'), decidono le reti di Morozov (73') ed Ebong (75'). La classifica vede la Svizzera in testa a quota 10, davanti a Romania (8) e Israele (7). Più indietro e quasi out dai giochi Bielorussia (3), Kosovo (3) e a Andorra (1).