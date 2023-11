Qualificazioni Euro2024: l'Ungheria "aiuta" la Serbia, Vlahovic e Kostic qualificati col brivido

QUALIFICAZIONI EUROPEI

Per qualche minuto Tadic e compagni sono fuori dal sesto Europeo consecutivo, poi ecco il 2-2 con la Bulgaria che fa tirare un sospiro di sollievo. Un aiuto extra arriva dai magari, che rimontano il Montenegro

Il pomeriggio delle qualificazioni ad Euro2024 sorride alla Serbia, che cerca di farsi del male da sola e poi raddrizza la gara contro la Bulgaria: nel 2-2 di Leskovac i protagonisti sono i difensori, con Veljkovic e Babic a firmare la prima qualificazione da Euro2000. Per qualche minuto Kostic e compagni sono out, poi tirano un sospiro di sollievo anche grazie all'Ungheria: i magiari, primi nel gruppo G, rimontano e sconfiggono 3-1 il Montenegro.

GRUPPO G

Dopo oltre vent'anni, la Serbia torna a respirare l'aria degli Europei in quella che in realtà una prima volta. L'ultima partecipazione risaliva infatti a Euro2000, quando l'ex nazione jugoslava si chiamava ancora Serbia e Montenegro e non c'era stata la separazione dei due paesi balcanici, dunque si può parlare di prima qualificazione della Serbia come la conosciamo oggi. Un accesso, quello ad Euro2024, che è sudato e col brivido: per qualche minuto infatti Vlahovic e compagni sono virtualmente out, mentre il Montenegro vince sull'Ungheria e loro stanno perdendo dalla Bulgaria, poi ecco tornare il sereno. Succede di tutto, infatti, nel 2-2 di Leskovac tra serbi e bulgari. Domina in avvio la Serbia, che aggredisce con intensità gli avversari e passa al 16', quando Veljkovic segna la sua prima rete in Nazionale di testa dopo la traversa di un compagno. Nella ripresa i serbi entrano però con sufficienza e subiscono il pareggio al 59', con l'errore difensivo di Kostic e il diagonale vincente di Rusev. Entra Vlahovic, che sfiora il gol-vittoria, ma un altro errore sembra condannare Tadic e compagni: Lukic perde malamente palla a centrocampo ed è sorpasso della Bulgaria, con la rete dell'ex "italiano" Despodov al 68'.

Vlahovic si vede annullare la rete del pareggio e Leskovac s'infiamma contro i bulgari, lanciando loro delle monetine come ad insinuare un "accordo" col Montenegro, prima che torni il sereno: l'Ungheria ribalta tutto nell'altro match e la Serbia pareggia con Babic (81') sul corner di Tadic, blindando il secondo posto. Entusiasmante anche l'altra gara, con la rimonta vincente di un'Ungheria che era finita in svantaggio quasi senza sapere come. Il primo tempo è infatti dominato dai magiari col 66% di possesso palla e molti tiri verso lo specchio, ma segna il Montenegro con l'incornata di Rubezic. Nella ripresa, mentre i montenegrini sognano lo sgarbo ai serbi, Szoboszlai ribalta tutto con due reti in tre minuti (66' e 69'), prima del definitivo 3-1 del pisano Adam Nagy (93') nel recupero. Qualificate dunque Ungheria (18) e Serbia (14), out il Montenegro (11). La classifica del girone: Ungheria 18 (Q), Serbia 14 (Q), Montenegro 11, Lituania 6, Bulgaria 4.

