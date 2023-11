Olanda, Romania e Svizzera strappano il pass, la Francia ne fa 14!

QUALIFICAZIONI EURO 2024

Transalpini senza pietà contro Gibilterra (in gol Thuram, Rabiot e due volte Giroud). Esultano gli Oranje (1-0 all’Irlanda), elvetici e rumeni (in rete Puscas)

© Getty Images Olanda, Romania e Svizzera parteciperanno ad Euro 2024: nel penultimo match dei gironi di qualificazione gli Oranje battono 1-0 l’Irlanda (decide Weghorst), gli elvetici fanno 1-1 col Kosovo e beneficiano dell’1-2 rumeno su Israele (in gol il genoano Puscas). Goleada Francia, che supera 14-0 Gibilterra: oltre alla tripletta di Mbappé, doppietta di Giroud e reti di Thuram, Rabiot e l’esordiente Zaire-Emery (più giovane in gol nella storia bleus).

GRUPPO B

Gioisce l'Olanda, che trova la qualificazione aritmetica ad Euro2024: decisiva la vittoria sull'Irlanda per 1-0, che proietta gli Oranje a +3 sulla Grecia a una giornata dal termine e con gli scontri diretti a favore. La partita viene decisa dal gol dopo undici minuti di Weghorst, che riceve da De Vrij a centrocampo e s'invola verso la porta avversaria, realizzando con un potente destro. La Francia (già qualificata) passeggia su Gibilterra: dopo nemmeno tre minuti l'autorete di Santos porta avanti gli uomini di Deschamps, che al 4’ trovano addirittura il raddoppio con l'interista Thuram, che ribatte in rete un tiro di Griezmann parato dal portiere avversario. Al 15’ è già 3-0 ed è una rete storica, perché la realizza Zaire-Emery, che diventa così il marcatore più giovane della storia della nazionale transalpina (nell'occasione Santos costringe il talento del Psg all'uscita dal campo con un intervento scomposto e viene espulso) . Alla mezz'ora Mbappe non sbaglia il rigore procurato da Theo, poi al 34’ Clauss segna da fuori area sugli sviluppi di un corner, Coman fa il sesto due minuti dopo e Fofana si iscrive al tabellino con un destro dal limite. Nella ripresa arriva poi la rete di Rabiot, che risolve una mischia in area di rigore, seguita subito dopo dalla doppietta di Coman (terzo assist di serata di Mbappé). La doppia cifra arriva al 73’ con la firma del subentrato Dembélé, poi Theo serve Mbappé per il bis, che diventa poi tripletta con una perla da centrocampo che beffa Coleing. Infine si scatena il milanista Giroud, che (dopo un gol annullato) in due minuti fa doppietta e fissa il 14-0 finale.

GRUPPO D

Armenia e Galles si incontrano per continuare a credere nella qualificazione. I padroni di casa sono costretti a vincere per tenere vive le residue speranze e partono bene, con la rete al 5’ firmata da Zelaryan, che realizza dal limite dell'area sugli sviluppi di un corner. Il pareggio ospite arriva con un po' di fortuna allo scadere della prima frazione, grazie all’autorete di Tiknizyan. Nel secondo tempo gli armeno ci provano e colpiscono anche un legno all'ora di gioco con Bichakhchyan, ma termina 1-1 il match, con il Galles che sale al terzo posto a 11 punti, tre in più degli avversari. Allunga quindi la Croazia, che supera la Lettonia agevolmente e si prende la seconda piazza a quota tredici. Apre le marcature Lovro Majer, che realizza col mancino al 7’ ed assiste poi Kramaric nove minuti dopo per il raddoppio. Nel finale arriva anche il palo di Pasalic: finisce 0-2, con i lettoni che restano a quota tre lunghezze.

GRUPPO I

Gioiscono Romania e Svizzera, con gli elvetici che si qualificano ad Euro2024 grazie alla vittoria rumena ed al contestuale proprio 1-1 interno contro il Kosovo firmato da Vargas (che in avvio di ripresa sblocca l'incontro di testa) e Hyseni (nel finale assistito dal torinese Vojvoda). Diventano così 17 i loro punti, due in meno della Romania, che rimonta 1-2 Israele (terzo a dodici, uno in più dei kosovari) e strappa allo stesso modo il pass per gli Europei. Il colpo di testa del genoano Puscas infatti risponde al vantaggio iniziale di Zahavi e mantiene inalterato il distacco tra le due formazioni, poi il gol di Hagi all'ora di gioco permette agli ospiti di esultare definitivamente a una giornata dal termine (espulso Mihaila negli ultimi minuti). Successo anche per la Bielorussia, che piega Andorra per 1-0 grazie alla marcatura del subentrato Laptev, che la decide al minuto 83 con un mancino dal limite. Sale così a nove punti la formazione di casa, mentre restano a due gli ospiti.