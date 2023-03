Qualificazioni Euro 2024: Kane-Saka, l'Inghilterra vince ancora. Danimarca ko nonostante Højlund 

QUALIFICAZIONI EURO 2024

Dopo il successo sull'Italia, arriva un'altra vittoria per la nazionale di Southgate: 2-0 all'Ucraina e vetta del gruppo C a punteggio pieno. Due gol per l'atalantino, ma vince il Kazakistan

© Getty Images Non si ferma l'Inghilterra, che ottiene la seconda vittoria e guida a punteggio pieno il girone dell'Italia nelle qualificazioni a Euro2024: Kane (37') e Saka (39') firmano il 2-0, mai in discussione, contro l'Ucraina. Non basta Højlund, invece, alla Danimarca: la doppietta dell'atalantino nel primo tempo viene ribaltata dal Kazakistan, che vince 3-2. La Slovenia sconfigge San Marino (2-0), mentre l'Islanda travolge il Liechtenstein (7-0).

GRUPPO C

Nel girone dell'Italia, non deve faticare troppo l'Inghilterra per sconfiggere l'Ucraina. Dopo una prima mezz'ora molto bloccata, con gli ospiti a difendersi dalle sfuriate inglesi, la sblocca Harry Kane. Il miglior marcatore nella storia dei Tre Leoni (55 gol) avvia l'azione, lanciando Saka, la segue e finalizza in rete al 37' per il vantaggio inglese. Passano due minuti, e Southgate esulta per il raddoppio: lo firma proprio Bukayo Saka, con uno strepitoso tiro a giro che s'insacca all'incrocio dei pali. Nella ripresa all'Inghilterra basta controllare la scarsa reazione avversaria, con un Mudryk decisamente incolore, e giocare con un ritmo compassato per sprecare meno energie possibili. Il 2-0 vale la testa del gruppo C a punteggio pieno, nel girone che vede la Macedonia del Nord riposare dopo la vittoria su Malta.

GRUPPO H

Risultato a sorpresa nel gruppo H, dove un'altra super-prestazione di Rasmus Højlund non basta alla Danimarca, sconfitta 3-2 dal Kazakistan in rimonta. Il primo tempo è un monologo danese. Si gioca a una sola porta e Maehle sfiora la rete al 16', sull'imbeccata di Højlund. L'azione tutta atalantina non porta alla rete, ma il giovane attaccante la trova al 21': lancio in profondità di Kjær e movimento perfetto alle spalle della difesa, concluso con un pallonetto a scavalcare Shatskiy. Al 35' ecco il raddoppio, quasi a porta vuota dopo un rimpallo fortunato. Højlund arriva così a cinque gol in due gare nelle qualificazioni a Euro2024, tutte le reti della Danimarca, che si sente già vittoriosa e si disunisce. Il Kazakistan perde coraggio, accorcia con Zaynutdinov (73') su rigore e pareggia a sorpresa col tiro dalla distanza di Tagybergen all'86'. Non è ancora finita, perchè Aymbetov (subentrato al 78'), fa esplodere il pubblico di Astana col 3-2 all'89'. Gol, esultanza togliendosi la maglia e giallo per l'attaccante, che diventa rosso al 94' per doppia ammonizione.

Esulta comunque il Kazakistan, che effettua l'impresa e riscatta il ko al debutto contro la Slovenia, vittoriosa per 2-0 su San Marino (sotto gli occhi di Ceferin) e in testa al girone con 6 punti. La resistenza dei ragazzi del Titano, salvati per tutto il primo tempo dalle parate di un sontuoso Benedettini, crolla nel modo più inatteso. La rete di Šeško arriva infatti dopo un rimpallo e un fortunoso tocco di spalla della punta del Salisburgo, promessa sposa al RB Lipsia. Dopo il vantaggio al 56', gara in discesa per la Slovenia, che raddoppia con l'autorete di Roberto Di Maio, difensore classe '82 (visto in B con la Nocerina) che aveva debuttato a quarant'anni contro l'Irlanda del Nord. Solo le parate di Benedettini evitano il 3-0, con Lovric vicinissimo alla rete. Da segnalare l'infortunio di Jaka Bijol, uscito per un problema muscolare nel primo tempo.

GRUPPO J

Si riscatta l'Islanda, che era stata travolta dalla Bosnia al debutto e sconfigge 7-0 il Liechtenstein in una gara a senso unico. I padroni di casa si limitano a difendersi, calciando per la prima volta in porta al 60', e vengono subito puniti: il terzino Ólafsson sblocca la sfida al 3', grazie a una deviazione. Spinge l'Islanda per fare più gol possibili e raddoppia al 37', col grande movimento e la girata del classe 2003 Haraldsson (Copenhagen), che si vede annullare la doppietta due minuti più tardi. Nel finale di tempo Buchel salva due volte i suoi, salvo poi capitolare nella ripresa. Il mattatore è capitan Aron Gunnarsson, che realizza una tripletta: due gol di testa al 48' e al 68', più il rigore del 5-0 al 71'. Nel finale gli islandesi dilagano, trovando altre due reti col figlio d'arte Gudjohnsen (84') e la mezzala Ellertsson (86'), militante nel Venezia. Travolto il Liechtenstein, che perde 7-0 in casa e regala i primi tre punti all'Islanda.