Le pagelle di Inghilterra-Italia: Scalvini è un disastro, Bellingham incanta

LE PAGELLE DI INGHILTERRA-ITALIA

Di Lorenzo: l'assist e tanti errori. Bene Udogie ed El Shaarawy, Rashford imprendibile a sinistra

© Getty Images Le nostre pagelle di Inghilterra-Italia, gara del Gruppo C valida per le qualificazioni a Euro 2024:

ITALIA (4-3-3)



DONNARUMMA 6 - Bravo sul sinistro di rashford e su foden, non può nulla sul rigore di Kane e sul gol di Rashford. Come sempre esce poco e quando piovono molti cross in area servirebbe un po' più di coraggio sulle palle alte

DI LORENZO 5 - Bravo nell'assist per il gol di Scamacca, ma molto in difficoltà in quasi tutte le altre situazioni. Soffre Rashford, che lo lascia sul posto in occasione del 2-1, ma ancora di più la pressione avversaria nell'avvio dell'azione. Stranamente timido, in ritardo su Bellingham in occasione del rigore dell'1-1

SCALVINI 4.5 - Insicuro e a disagio, sembra che il pallone gli scotti tra i piedi ed è una novità assoluta per un giocatore che ha sempre dimostrato grande personalità. E' sfortunato nel rimpallo perso con Bellingham in occasione del rigore, ma è anche un po' troppo morbido nel tackle, è saltato troppo facilmente dal giocatore del Real in occasione del raddoppio inglese. Male anche sul terzo gol: lentissimo nella chiusura su Kane, che lo dribbla senza problemi prima di infilare Donnarumma

ACERBI 6.5 - Il migliore della difesa, quando riesce ad agganciarsi a Kane, che si muove molto, lo sovrasta con personalità e forza fisica. Aiuta l'avvio dell'azione come sempre e mette tutta la sua esperienza al servizio della squadra

dal 18' st BASTONI 5.5 - Divide con Scalvini le colpe sul

UDOGIE 6.5 - Non è un caso che nella gestione Mancini fosse invocato a gran voce dai tifosi: unisce forza fisica e dinamicità a qualità tecniche più che discrete. Non ha paura di niente, avvia con El Shaarawy l'azione del gol di Scamacca e impegna Pickford con un destro a giro dopo una bella combinazione con Berardi. Dalle sue parti gravita Foden, non l'avversario più semplice, e lo argina. Con le buone o le cattive

dal 18' st DIMARCO 6 - Qualche corsa delle sue sulla fascia, qualche difficoltà con Foden in fase difensiva. Nulla da ricordare

FRATTESI 6 - Qualche errore in impostazione, ma anche corsa e qualità. Si trova a memoria con Scamacca, duetta bene con Berardi, si fa sentire in mezzo al campo. Gara non eccellente, ma più che positiva

CRISTANTE 6 - Metronomo attento che non ruba l'occhio ma pesa parecchio. Mette fisico, ed è quello che ci vuole contro gli inglesi, ma anche acume tattico. Si piazza davanti alla difesa e aiuta un po' tutti. Preziosissimo

BARELLA 5 - Conferma il momento di forma non eccezionale e non cresce rispetto alla prestazione, sottotono, contro Malta. E' l'azzurro che si vede meno in mezzo al campo. Resta basso per favorire gli inserimenti di Frattesi, ma è spesso in ritardo anche in fase di interdizione. Non ha la condizione di sempre e senza quella viene fuori qualche limite

BERARDI 6.5 - Bravo in occasione del gol di Scamacca a innescare Di Lorenzo, bravo a servire Udogie a due passi da Pickford, bravo a legare i reparti. Salta sempre l'avversario anche se poi non sempre sceglie la soluzione migliore, sicuramente però crea gioco e pericoli. Cala progressivamente nella ripresa

dal 34' st RASPADORI 5.5 - Non riesce a incidere e a vivacizzare l'azione azzurra, ma entra a partita pressoché chiusa e con l'Italia ormai demotivata

SCAMACCA 6.5 - Non si vede per 15', poi al primo pallone toccato la butta dentro per il suo primo gol in azzurro. Passano una manciata di minuti e sfiora la doppietta con un bel sinistro a lato. Nella ripresa spreca un bell'assist di Berardi con un destro centrale e debole. Lotta con Maguire e mette giù parecchi palloni difficili. Può crescere molto, perché ha tutte le qualità tecniche e fisiche per diventare il centravanti titolare

dal 18' st KEAN 6 - Si sbatte come al solito, senza impressionare ma senza demeritare. Buon tiro nei minuti finali gestito senza problemi da Pickford

EL SHAARAWY 6.5 - Avvia con Udogie l'azione del gol di Scamacca e prova a mandare in porta Frattesi con un filtrante meraviglioso che il compagno non riesce a controllare. Sempre nel vivo dell'azione, punta l'avversario e lo salta, ma non riesce mai a liberarsi per il tiro. Tutto sommato, in ogni caso, prova positiva anche in copertura quando è necessario

dal 42' st ORSOLINI sv - Solo qualche minuto nel finale

ALL. SPALLETTI 5 - Incomprensibili le sostituzioni di Acerbi e Udogie (i migliori in difesa) e quella mancata di Scalvini, in difficoltà per tutta la gara. Buona l'intuizione di partire con l'ex Udinese ed El Shaarawy a sinistra, come giusta la scelta di Scamacca in attacco. E' ancora presto per vedere il suo gioco, ma forse ci si poteva attendere qualcosa di più

© Getty Images

INGHILTERRA (4-2-3-1)

PICKFORD 6.5 - Non può fare nulla sul gol di Scamacca, per il resto è impeccabile: bravo sul destro di Udogie, sicuro su Scamacca, ottimo con i piedi a favorire l'avvio dell'azione inglese

WALKER 5.5 - Soffre El Shaarawy in fase difensiva e non si fa troppo vedere in quella offensiva. Non una partita da ricordare

STONES 6 - Aiuta Maguire senza troppi problemi, meno utile del solito in impostazione. Senza infamia e senza lode

dal 18' st GUEHI' 6 - Salva nel finale su Kean

MAGUIRE 6 - Lotta con Scamacca, che perde in occasione del gol azzurro. Gli viene lasciato spazio in impostazione ma si limita al compitino

TRIPPIER 6 - Partita a due volti: bene in fase offensiva in sovrapposizione su Rashford, male in quella difensiva dove viene infilato da Berardi e Di Lorenzo

PHILLIPS 5.5 - Regista basso con pochissimi compiti di regia (in realtà lasciata a Bellingham). Aiuta in copertura, fa il suo in impostazione senza eccellere ma anche senza demeritare. Graziato da Turpin, che gli evita un secondo, ineccepibile giallo (fallo su Barella)

dal 24' st HENDERSON 6 - Entra, si piazza in mezzo e fa il suo senza bisogno di forzare

RICE 6 - Come Phillips, qualche metro più indietro. Gara di sostanza e nulla più

RASHFORD 7 - Il gol è una perla, ma per tutta la gara, in generale, mette in difficoltà Di Lorenzo. Punta e salta l'avversario, gioca moltissimi palloni e mette in mostra tutta la sua grandissima qualità. Decisivo

BELLINGHAM 7.5 - Ogni volta che tocca il pallone succede qualcosa: si procura il rigore che porta al pari di Kane, sempre nel vivo del gioco è sostanzialmente imprendibile per i centrocampisti azzurri. Bellissimo da vedere, ma anche concreto alla bisogna. Nettamente di una categoria superiore, entra anche nell'azione del secondo gol inglese

dal 40' st GREALISH sv - Solo qualche minuto nel finale

FODEN 6 - Non si vede moltissimo, perché Udogie lo controlla a dovere. Cresce un po' contro Dimarco, più simile a lui fisicamente e meno bravo di Udogie in fase difensiva. Costringe Donnarumma a una delle due parate complicate della sua partita

KANE 7 - Perfetto sul rigore che spiazza Donnarumma, bravissimo sul terzo gol che chiude la partita. Lega i reparti come nessuno, si muove moltissimo su tutto l'arco offensivo e non dà riferimenti ad Acerbi e Scalvini. Imprescindibile

ALL. SOUTHGATE 7 - Fare male con la qualità e l'abbondanza che si ritrova non sarebbe semplice, ma c'è da dire che la sua nazionale gioca un gran bel calcio

Vedi anche qualificazioni euro 2024 Qualificazioni Euro 2024, Inghilterra-Italia 3-1: azzurri ko, la qualificazione si complica