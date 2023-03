Euro 2024, gli stadi tedeschi cambieranno nome durante il torneo

Gli stadi tedeschi cambieranno nome in occasione di Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio dell'anno prossimo. Secondo i media locali gli impianti con un nome abbinato a quello di uno sponsor, in quanto gestiti dalla Uefa durante il torneo, dovranno assumere una nuova denominazione: ecco dunque che l'Allianz Arena, casa del Bayern, diventerà Munich Arena, mentre il Signal Iduna Park, tempio del Borussia Dortmund, si tramuterà in BVB Stadion Dortmund.