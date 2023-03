Qualificazioni Euro 2024: tutto quello che c'è da sapere

IIL VADEMECUM

Le squadre, i gruppi, il format, le date e gli stadi che ospiteranno la fase finale

© Getty Images La lunga corsa verso "Euro 2024" prende il via. Da marzo a novembre 2023 andranno infatti in scena le qualificazioni agli Europei con un'ulteriore coda per gli spareggi a marzo 2024. Oltre alla Germania, paese ospitante, saranno 23 le nazionali che prenderanno parte alla fase finale del torneo in programma dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Vediamo nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere sulla competizione e sul percorso di avvicinamento.

Dove si gioca Euro 2024?

Come deciso dal meeting del Comitato Esecutivo UEFA del 27 ottobre 2018 a Nyon, "UEFA EURO 2024" si disputerà in Germania. I tedeschi hanno battuto infatti la concorrenza della Turchia, unica altra nazione candidata a ospitare la rassegna. In passato la Germania Ovest aveva ospitato l'edizione del 1988 degli Europei di calcio, ma il torneo non è mai stato disputato nel paese dopo la riunificazione.

Quando si gioca Euro 2024?

La fase finale di UEFA EURO 2024 è in programma dal 14 giugno al 14 luglio 2024. La Germania padrona di casa giocherà la partita inaugurale del torneo venerdì 14 giugno alla Football Arena di Monaco.

Quando si gioca la finale di Euro 2024?

La finale di UEFA EURO 2024 è in programma si giocherà domenica 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino.

Quali sono le città che ospiteranno Euro 2024?

Le città che ospiteranno il torneo sono:

Berlino: Olympiastadion Berlin (attuale capienza: 70.000)

Colonia: Cologne Stadium (47.000)

Dortmund: BVB Stadion Dortmund (66.000)

Dusseldorf: Düsseldorf Arena (47.000)

Francoforte: Frankfurt Arena (48.000)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000)

Amburgo: Volksparkstadion Hamburg (50.000)

Lipsia: Leipzig Stadium (42.000)

Monaco: Munich Football Arena (67.000)

Stoccarda: Stuttgart Arena (54.000)

Quante squadre si qualificano a Euro 2024?

In veste di nazione ospitante, la Germania è qualificata di diritto. Pe ri tedeschi si tratta della 14.ma partecipazione consecutiva al Campionato Europeo UEFA. La Germania/Germania Ovest vi ha partecipato a ogni edizione dal 1972: la Germania Ovest ha vinto nel 1972 e nel 1980, mentre la Germania unita ha trionfato a EURO ’96. Oltre la Germania, dalle qualificazioni a UEFA EURO 2024 usciranno poi altre 23 rappresentative che prenderanno parte alla fase finale del torneo.

Qual è il format delle qualificazioni a Euro 2024?

Le squadre sono suddivise in dieci gironi da cinque (contenenti le quattro partecipanti alle Finals di UEFA Nations League) o sei. Le nazionali giocheranno con gare in casa e in trasferta in un round-robin, dove le vincitrici e le seconde dei gironi andranno direttamente alla fase finale. I tre posti rimanenti verranno decisi dagli spareggi alla quale parteciperanno 12 squadre scelte in base alle prestazioni nella UEFA Nations League 2022/23.

Quali sono i gironi di qualificazione a Euro 2024?

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Gruppo B: Paesi Bassi, Francia, Repubblica d'Irlanda, Grecia, Gibilterra

Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Türkiye, Lettonia

Gruppo E: Polonia, Cechia, Albania, Isole Faroe, Moldova

Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaijan, Estonia

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakhstan, Irlanda del Nord, San Marino

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

Gruppo J: Portogallo, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein

Quali sono le date di Euro 2024?

Qualificazioni

9 ottobre 2022: sorteggio qualificazioni, Festhalle Frankfurt

23–25 marzo 2023: fase a gironi, Giornata 1

26–28 marzo 2023: fase a gironi, Giornata 2

16–17 giugno 2023: fase a gironi, Giornata 3

19–20 giugno 2023: fase a gironi, Giornata 4

7–9 settembre 2023: fase a gironi, Giornata 5

10–12 settembre 2023: fase a gironi, Giornata 6

12–14 ottobre 2023: fase a gironi, Giornata 7

15–17 ottobre 2023: fase a gironi, Giornata 8

16–18 novembre 2023: fase a gironi, Giornata 9

19–21 novembre 2023: fase a gironi, Giornata 10

21 marzo 2024: semifinali play-off

26 marzo 2024: finali play-off

Fase finale

Dicembre 2023: sorteggio fase finale UEFA EURO 2024, Elbphilharmonie Amburgo

14 giugno 2024: gara d'apertura UEFA EURO 2024, Munich Football Arena

14 luglio 2024: finale UEFA EURO 2024, Olympiastadion Berlino