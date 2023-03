Euro 2024, due match di qualificazione sul "20"

© Getty Images

Torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset. In occasione della sosta dei campionati, il canale “20” propone - in esclusiva in chiaro – due super match validi per le qualificazioni della zona Europa ai prossimi Europei di calcio nel 2024: “Francia-Olanda”, venerdì 24 marzo alle ore 20.45 e “Inghilterra-Ucraina”, domenica 26 marzo alle ore 18.00. Nel Gruppo B, venerdì 24 marzo alle 20.45, dallo Stade de France di Parigi, la Francia di Didier Deschamps, riparte contro l’Olanda dopo la delusione del Mondiale perso in finale contro l’Argentina. Mentre domenica 26 marzo, alle 18.00, nel Gruppo C, quello dell’Italia, sarà il turno dell’Inghilterra che, a Wembley, riceverà l’Ucraina.