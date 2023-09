Qualificazioni Euro 2024: due match in esclusiva in chiaro sul 20

Torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset. Sul Canale 20 - in esclusiva, in chiaro - due super-match validi per le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio 2024: Ucraina-Inghilterra, sabato 9 settembre alle ore 18.00 e Irlanda-Olanda, domenica 10 settembre alle ore 20.45. Nel Gruppo C, lo stesso dell’Italia, sabato 9 settembre alle ore 18.00, la capolista Inghilterra fa visita all’Ucraina seconda in classifica. Domenica 10 settembre alle ore 20.45, il match tra Irlanda e Olanda, entrambe al terzo posto del girone B.