Pulisic-tris amuleto rossonero, Gasp comanda... senza Pisilli

TRIS – Roma show, buona… la 16esima. Abituato a squadre dalla grandissima produzione golifera, Gasperini con la Roma stava stentando a mantenere l’etichetta di allenatore dal gioco offensivo e spettacolare che si era costruito nei suoi anni all'Atalanta. Anzi, era stato dipinto come il nuovo “corto muso”, un epigono del calcio sparagnino di Allegri. In effetti nelle precedenti 11 gare di campionato e nelle 4 di Europa League mai la sua Roma era riuscita a segnare più di due gol. Il 3-1 dello Zini dà ulteriore forza alle ambizioni scudettate dei giallorossi ora soli in testa dopo il tonfo interista nel derby. Nota a margine: un gol (quello di Ferguson, il primo dell’irlandese da quando è in Italia) e due assist (El Ayanaoui per Ferguson ed El Shaarawy per Wesley) sono arrivati dalla panchina. Da cui, all’86’, è sbucato in campo Niccolò Pisilli. Il classe 2004 finora è stato utilizzato con il contagocce da Gasperini. Pensate: in stagione ha giocato solo 123 minuti con la maglia della Roma tra campionato e coppa mentre con l’azzurro dell’Under 21 è sceso in campo per 496 minuti corredati da 4 gol e un assist. Un’arma in più insomma, da utilizzare meglio per dar corpo ai sogni romanisti di grandezza.