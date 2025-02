In conferenza assieme a Peter Bosz nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus valida per i playoff di Champions League, anche l'attaccante del PSV Luuk de Jong: "Tutti sono delusi da come stanno andando le cose ora, ma i ragazzi non si comportano diversamente per questo. Tutti vanno d'accordo tra loro e siamo molto motivati a ritrovare il buon feeling. Dobbiamo lavorare molto duramente e combattere insieme".