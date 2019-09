Una buona notizia per il Psg e per Neymar. Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha ridotto da tre a due giornate la squalifica in Champions League della stella brasiliana, che salterà così le sfide contro Real Madrid e Galatasaray ma potrà tornare in campo per l'impegno del 22 ottobre contro il Bruges. L'ex attaccante del Santos era stato squalificato per aver attaccato gli arbitri tramite i propri canali social durante il match della scorsa Champions tra Psg e Manchester United, gara che il brasiliano ha saltato per infortunio.