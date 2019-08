Maxwell ha lasciato il ruolo di coordinatore sportivo di Psg per fare ritorno in Brasile, dove la sua ex moglie lo ha denunciato per aggressione. Secondo Le Parisien il 37enne ex difensore, che in Italia ha vestito la maglia dell'Inter, rivestiva la carica da quando si è ritirato dal calcio giocato nel 2017. Secondo il giornale francese, Maxwell non riusciva più a combinare le sue attività in Francia con la preparazione della sua difesa nel caso che lo coinvolge in patria. Il giocatore mantiene comunque un ruolo da 'ambassador' del club in Brasile.