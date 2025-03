PSG, Luis Enrique: "Il calcio a volte è ingiusto"

Il PSG domina in lungo e in largo, ma alla fine vince il Liverpool. Luis Enrique non nasconde un certo rammarico. "È molto ingiusto. E' stata forse la nostra partita migliore in Champions League. Il loro miglior giocatore è stato il portiere - ha detto il tecnico dei parigini a Canal + -. Sono molto orgoglioso della mia squadra, ma il calcio a volte è ingiusto. Siamo stati molto meglio del Liverpool, ma hanno vinto loro. Non vedo il lato negativo. C'è ancora una partita. Ottimista? Certo".