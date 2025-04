Psg, Luis Enrique: "Battuto il record del Milan di Sacchi e Capello"

Il Psg ha dominato la Ligue1, laureandosi campione di Francia per la quarta volta di fila. Oggi i parigini hanno il mirino puntato sulla Champinos League, di cui dovranno disputare le semifinali contro l'Arsenal. Ed è anche così che si spiega il pareggio arrivato in casa del Nantes che, tuttavia, Luis Enrique ha voluto celebrare per il raggiungimento di un record: "Bisogna parlare di questo record e dei nostri giocatori. Si batte il record di imbattibilità fuori casa fatto dal Milan di Capello e Sacchi. Non era un obiettivo all'inizio ma dimostra che si sta migliorando. È un dato molto positivo". Il tecnico spagnolo fa riferimento alla striscia di 39 partite esterne senza sconfitta, quota raggiunta proprio grazie all'ultimo pareggio con il Nantes.