Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Psg, lettera alla Federcalcio: chiede un migliore coordinamento medico-sportivo tra club e selezione

07 Set 2025 - 16:00

Dopo gli infortuni di Ousmane Dembélé e Désiré Doué con la Francia, il Paris Saint-Germain ha inviato una lettera alla Fédération française de football (FFF) per chiedere un migliore "coordinamento medico-sportivo tra club e selezione". Il Psg, privato di Dembélé per sei-otto settimane e di Doué per quattro settimane circa, chiede "urgentemente un nuovo protocollo più trasparente e collaborativo" intorno "la salute dei giocatori", ha annunciato oggi. Il club campione d'Europa ha assicurato di aver "trasmesso alla FFF elementi medici concreti, anche prima dell'inizio del raduno della nazionale francese, sul carico di lavoro sopportabile e i rischi di infortunio dei suoi giocatori". Il Psg "deplora che queste raccomandazioni mediche non siano state prese in considerazione dallo staff medico" nonché la "totale assenza di sollecitazione e concertazione con i suoi team medici". Se il club di Luis Enrique "vuole riaffermare il suo attaccamento alla nazionale francese", "desidera" che questi incidenti "gravi ed evitabili" servano da monito per garantire "scambi sistematici, documentati e reciproci tra gli staff medici dei club e della selezione". Il club chiede infine il rispetto di un "principio di precauzione rafforzato nella convocazione e nell'utilizzo dei giocatori", in particolare quando ritornano da infortunio. Entrato in campo nella vittoria dei Bleus contro l'Ucraina venerdì per l'inizio delle qualificazioni ai Mondiali 2026, Dembélé soffre di una lesione alla coscia destra. Era entrato al posto di Doué, infortunato al polpaccio destro. Entrambi i giocatori hanno lasciato il raduno dei Bleus.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:09
DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

01:39
Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

01:44
Insigne sogno di Sarri

Insigne sogno di Sarri

01:21
Pogba, altro retroscena

Pogba era arrivato a pesare quasi 100 chili

01:34
Che prestazione a Pisa

Soulé si è preso la Roma

01:28
Nuovo Milan da riscatto

Milan, c'è il Bologna per il riscatto

01:33
Lucca in rampa di lancio

Napoli, c'è Lucca in rampa di lancio

01:31
Lautaro sogna e segna

Inter, Lautaro sogna e segna

01:30
Di Gregorio imbattuto

Juve, Di Gregorio imbattuto all'esame Inter

01:07
Israele prossimo ostacolo

Italia, Israele prossimo ostacolo

01:41
Retegui, gol e assist

Italia: Retegui, gol e assist

01:21
Il ritorno del gigante

Il ritorno del gigante

01:36
Il ritorno del Capitano

Il ritorno del Capitano

01:28
Gli squilli di Lautaro

Gli squilli di Lautaro

01:50
I messaggi di Jonathan

I messaggi di Jonathan

02:09
DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

I più visti di Calcio

DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln

Calciomercato: entrate e uscite dei 20 club di Serie A

DICH GATTUSO su approccio offensivo DICH

Italia, Gattuso: "Quando si alzerà il livello ci vorrà più equilibrio"

Le verità di Carraro: "Calciopoli nata da un mio errore, sbagliato lo scudetto all'Inter. Galliani torni al Milan"

DICH GATTUSO VIGILIA ITA-EST 4/9 DICH

"Non ho tempo per emozionarmi, troppe cose e troppe responsabilità addosso"

Un attacco che fa sperare

Un attacco che fa sperare

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:01
Piccini si ritira dal calcio a 32 anni: arriva l'annuncio sui social
16:00
Psg, lettera alla Federcalcio: chiede un migliore coordinamento medico-sportivo tra club e selezione
15:36
Italia, ultimo allenamento a Coverciano: niente seduta per Zaccagni
14:13
Juve, Koopmeiners torna tra i convocati nell'Olanda
13:29
Serbia, Vlahovic: "Contro l'Inghilterra dovremo essere al massimo"