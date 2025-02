Psg, Kvaratskhelia pronto all'esordio europeo a Brest

Khvicha Kvaratskhelia dovrebbe giocare la sua prima partita di Champions League con la maglia del Psg nell'andata dei playoff contro i rivale della Ligue 1 del Brest. I leader del campionato francese sono reduci da un'impressionante vittoria per 4-1 contro il Monaco, in cui Kvaratskhelia ha segnato il suo primo gol per il Psg. L'ala georgiana, arrivata dal Napoli per una cifra di circa 70 milioni di euro durante la finestra di mercato invernale, figura nell'elenco dei convocati per la partita dello Stade de Roudourou. L'allenatore del Psg Luis Enrique ha selezionato un gruppo di 20 giocatori per la partita contro il Brest, con il centrocampista Warren Zaire-Emery assente per infortunio.