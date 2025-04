Psg, Kvara: "Maradona ha ispirato il mio gol"

Khvicha Kvaratskhelia è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del Psg con l'Aston Villa nell'andata dei quarti di Champions League. "L'impatto con Lui Enrique è stato eccellente. Sono felice di giocare, la posizione non importa - ha detto l'ex attaccante del Napoli alla fine del match -. Voglio solo aiutare il club". "Maradona ha ispirato il mio gol? Beh, lo amo, a Napoli è come Dio - ha aggiunto -. Ho amato Diego come il resto dei napoletani per tutto il tempo che sono rimasto a Napoli. E' una leggenda".