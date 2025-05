Psg, allarme Kvaratskhelia: problema nel riscaldamento

Il Paris Saint-Germain ha dovuto rinunciare in extremis a Khvicha Kvaratskhelia per la finale di Coppa di Francia contro il Reims. L'esterno offensivo georgiano era stato regolarmente inserito nella formazione ufficiale, ma al momento del fischio d’inizio allo Stade de France è stato Desiré Doué a prendere il suo posto tra i titolari. Le prime indiscrezioni provenienti da Saint-Denis parlano di un mal di testa accusato dal giocatore ex Napoli durante il riscaldamento, motivo per cui sarebbe stato precauzionalmente fatto accomodare in panchina.