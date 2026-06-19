Protti: camera ardente al cimitero di Cecina, a Livorno domani lutto cittadino

"Dalle 18 di domani - informa una nota dell'amministrazione comunale livornese - il feretro del giocatore sarà esposto allo stadio al fine di consentire alla cittadinanza, alle istituzioni, al mondo sportivo e a quanti ne abbiano condiviso il percorso umano e professionale di rendere un doveroso e sentito omaggio a Igor. La scomparsa del grande giocatore, avvenuta questa notte, ha profondamente colpito la comunità livornese per il legame umano, civile, sportivo e identitario che la sua figura ha rappresentato per la città; per questo l'Amministrazione Comunale ha sentito l'esigenza di esprimere in modo solenne e pubblico la partecipazione di tutta la città al dolore per la sua morte".

"Come concordato con gli stessi familiari - si legge ancora nella nota - il feretro di Igor Protti domani sarà trasportato dal cimitero di Cecina, dove sarà esposto da oggi alle 15, allo stadio Armando Picchi di Livorno. Inoltre, domani saranno esposte a mezz'asta le bandiere sugli edifici comunali. L'Amministrazione Comunale invita, in concomitanza alla commemorazione di domani, la cittadinanza, le istituzioni, le organizzazioni sociali, culturali, economiche e sportive, nonché i titolari di attività commerciali, a esprimere, nelle forme ritenute più opportune e compatibili con le rispettive attività, la propria partecipazione al lutto cittadino".