Promozione: tifoso ha un infarto in tribuna, lo salva l'arbitro

Sulle tribune un tifoso di 48 anni ha un infarto e viene salvato dall'intervento dell'arbitro, Saverio Candela, di 23: è successo domenica scorsa, 1 dicembre, a Pietragalla (Potenza), dove la squadra di casa stava giocando contro la Viribus Potenza in una partita valida per il campionato di Promozione lucana. Candela, della sezione Aia di Moliterno (Potenza), richiamato dalle urla degli altri spettatori, è corso in tribuna e, con l'aiuto di due persone che stavano già facendo il massaggio cardiaco, ha utilizzato il defibrillatore che, quasi sicuramente, ha salvato la vita al 48enne. L'uomo è stato poi trasportato dal 118 Basilicata soccorso all'ospedale San Carlo di Potenza, dove è stato ricoverato: ora non è più in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto poco ore prima del malore avuto dal giocatore della Fiorentina Edoardo Bove.