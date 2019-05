Primavera 1: disastro Milan, è retrocesso

25/05/2019

Finale di stagione drammatico per il Milan Primavera. I rossoneri nell'ultimo turno di campionato non sono andati oltre l'1-1 sul campo della Fiorentina, venendo raggiunti al 90' da Pierozzi, con un pareggio che certifica la retrocessione in Primavera 2 dei ragazzi di Federico Giunti. Salvezza sul campo invece per la Sampdoria (6-1 al Chievo), mentre Empoli e Genoa - ko contro Atalanta e Sassuolo - si sfideranno nel playout.

Serviva una vittoria ai giovani Diavoli di Giunti per evitare l'inferno della retrocessione in Primavera 2, ma in casa della Fiorentina è arrivata la più atroce delle beffe. Dopo il gol di Sala al 12', i rossoneri sono stati raggiunti da Pierozzi al 90' precipitando al penultimo posto e perdendo dunque il posto al sole.



Dramma sportivo anche per il Cagliari che nel finale è stato raggiunto sul 2-2 dal Torino perdendo un posto ai playoff in favore del Chievo, sconfitto 6-1 dalla Sampdoria nel giorno della festa blucerchiata per la salvezza. Categoria mantenuta anche dal Sassuolo con un 2-0 sul Genoa che manda i rossoblù allo spareggio salvezza contro l'Empoli.