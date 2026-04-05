Presidenza Figc: la Serie A convoca l'assemblea decisiva per il dopo Gravina
I club di Lega Serie A si riuniranno in assemblea il prossimo 13 aprile per definire una strategia comune in vista delle elezioni federali del 22 giugno, rese necessarie dalle dimissioni di Gabriele Gravina. La massima divisione italiana intende individuare entro il 13 maggio un profilo autorevole capace di riportare al centro del movimento la Serie A, valutando con estrema cautela i nomi di icone come Paolo Maldini e Alessandro Del Piero o la candidatura istituzionale di Demetrio Albertini. Crescono le quotazioni di Giovanni Malagò, forte del successo olimpico di Milano-Cortina, in un clima di profondo rinnovamento dove la figura di un ex calciatore ai vertici della Figc non viene più vista di cattivo occhio.