Mls: Messi e Suarez subito in gol nel nuovo impianto dell'Inter Miami

Un gol di Lionel Messi ha battezzato l'inaugurazione del nuovo stadio dell'Inter Miami, il 'Nu Stadium', impianto da 26.000 posti dove la squadra si sta insediando dopo oltre un decennio di ricerca di una sede permanente. La squadra del fuoriclasse argentino ha pareggiato 2-2 contro l'Austin in una partita del campionato Mls. "Vedere questo stadio prendere vita, dopo anni e anni di tentativi per realizzarlo a Miami, è qualcosa di veramente speciale - ha dichiarato il co-proprietario del club David Beckham prima del fischio d'inizio -. Oggi è semplicemente un sogno che si avvera per noi". Alla festa dell'Inter Miami ha partecipato anche Luis Suarez, messo in campo da Javier Mascherano a un quarto d'ora dalla fine sul risultato di 1-2. L'uruguaiano ha segnato la rete del pareggio e poi anche sfiorto quella della vittoria.